Juventus, Jhon Lucumí transferi için görüşmeleri hızlandırdı

İtalya'nın Juventus kulübü, Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumí'nin transferi için çalışmalarını ciddi şekilde sürdürüyor. Alfredo Pedullà'nın haberine göre, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 28 milyon avroluk serbest kalma bedelinin süresi dolduktan sonra kulüpler arasındaki görüşmeler yeni bir aşamaya geçti ve taraflar ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Goal.com haber veriyor.

Bologna yönetimi şu anda oyuncunun bonussuz bedelini düşürerek toplamda 20 milyon avro olarak belirledi. Bu rakam önceki serbest kalma bedelinden düşük olsa da Torino kulübünün sunduğu miktarın hâlâ üzerinde. Buna rağmen kulüpler arasındaki farkın azaltılması ve anlaşmaya varılması ihtimali yüksek görülüyor.

Oyuncunun tercihi ve Torino kulübünün planları

Stoperin yurt dışından yeterli sayıda teklif almasına rağmen, önceliği Juventus olmaya devam ediyor. Kolombiyalı futbolcu, Torino ekibinin projesini kariyerindeki bir sonraki en uygun adım olarak görüyor ve bu kulübe transfer olmak istediğini açıkça ifade etti. Oyuncunun bu kararlı tutumunun görüşmelerde önemli bir faktör olması bekleniyor.

Torino kulübü, maliyetleri optimize etmek amacıyla alternatif seçenekleri de değerlendiriyor. Tuttosport'un haberine göre Juventus, bonservis bedelini düşürmek için anlaşmaya kendi oyuncularını dahil etme ihtimalini inceliyor. Juan Cabal ve Fabio Miretti gibi genç oyuncular, takas kapsamında kullanılabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

Görüşmelerdeki zorluklar ve sonraki adımlar

Torino ekibi, bu iki oyuncunun toplam değerini 10 ila 15 milyon avro arasında hesaplayarak Bologna'nın teklifi kabul etmesini umuyor. Ancak Emilia kulübünün yönetimi şimdilik farklı bir yaklaşım sergiliyor; anlaşmayı yalnızca peşin nakit karşılığında tamamlamayı tercih ediyor ve oyuncu takası seçeneğine pek sıcak bakmıyor.

Bu durum görüşmeleri biraz zorlaştırsa da kulüpler arasındaki temaslar kesintisiz şekilde sürüyor. Juventus için savunma hattını güçlendirmek öncelik olmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmeler transferin kaderini belirlemede kritik önem taşıyacak.