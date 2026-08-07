Juventus, Jhon Lucumí transferi için görüşmeleri hızlandırdı

·57·Spor
Juventus, Jhon Lucumí transferi için görüşmeleri hızlandırdı

İtalya'nın Juventus kulübü, Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumí'nin transferi için çalışmalarını ciddi şekilde sürdürüyor. Alfredo Pedullà'nın haberine göre, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 28 milyon avroluk serbest kalma bedelinin süresi dolduktan sonra kulüpler arasındaki görüşmeler yeni bir aşamaya geçti ve taraflar ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Goal.com haber veriyor.

Bologna yönetimi şu anda oyuncunun bonussuz bedelini düşürerek toplamda 20 milyon avro olarak belirledi. Bu rakam önceki serbest kalma bedelinden düşük olsa da Torino kulübünün sunduğu miktarın hâlâ üzerinde. Buna rağmen kulüpler arasındaki farkın azaltılması ve anlaşmaya varılması ihtimali yüksek görülüyor.

Oyuncunun tercihi ve Torino kulübünün planları

Stoperin yurt dışından yeterli sayıda teklif almasına rağmen, önceliği Juventus olmaya devam ediyor. Kolombiyalı futbolcu, Torino ekibinin projesini kariyerindeki bir sonraki en uygun adım olarak görüyor ve bu kulübe transfer olmak istediğini açıkça ifade etti. Oyuncunun bu kararlı tutumunun görüşmelerde önemli bir faktör olması bekleniyor.

Torino kulübü, maliyetleri optimize etmek amacıyla alternatif seçenekleri de değerlendiriyor. Tuttosport'un haberine göre Juventus, bonservis bedelini düşürmek için anlaşmaya kendi oyuncularını dahil etme ihtimalini inceliyor. Juan Cabal ve Fabio Miretti gibi genç oyuncular, takas kapsamında kullanılabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

Görüşmelerdeki zorluklar ve sonraki adımlar

Torino ekibi, bu iki oyuncunun toplam değerini 10 ila 15 milyon avro arasında hesaplayarak Bologna'nın teklifi kabul etmesini umuyor. Ancak Emilia kulübünün yönetimi şimdilik farklı bir yaklaşım sergiliyor; anlaşmayı yalnızca peşin nakit karşılığında tamamlamayı tercih ediyor ve oyuncu takası seçeneğine pek sıcak bakmıyor.

Bu durum görüşmeleri biraz zorlaştırsa da kulüpler arasındaki temaslar kesintisiz şekilde sürüyor. Juventus için savunma hattını güçlendirmek öncelik olmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmeler transferin kaderini belirlemede kritik önem taşıyacak.

JuventusBolognaJhon LucumíTransferSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirFederico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirBugün, 19:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)