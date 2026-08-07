Real Madrid ve José Mourinho: yıldızlar ve savunma dengesi

Real Madrid, yıldız futbolcularından oluşan kadrosu ile savunma istikrarını sağlama konusunda ciddi bir taktik sınav veriyor. José Mourinho yönetimine dönen takımın hücum hattı olağanüstü bir güce sahip olsa da bu durumun savunma kalesindeki dengeyi bozabileceği endişesi uzmanları düşündürüyor. Ixbt.com'un haberine göre kulüp, Brezilyalı forvet Vinícius Júnior ile sözleşmesini uzattığını resmen duyurdu ve bu süreç takımın geçiş dönemine denk geldi. Goal.com haber veriyor.

Şu anda Real Madrid kadrosunda gerçek bir hücum ordusu bulunuyor. Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve sakatlıktan dönen Rodrygo gibi liderlere, takıma yeni katılan Yan Diomande ve İspanyol forvet Carlos Espi de eklendi. Ancak bu futbolcuların çoğunun savunmada fedakârca çalışmaya pek yatkın olmaması, takımın başantrenörünün önüne zorlu bir görev çıkarıyor.

Taktik disiplin ve savunma görevleri

José Mourinho kariyeri boyunca her zaman sıkı taktik disipline ve demir gibi sağlam bir savunmaya dayandı. Böylesine yıldızlarla dolu bir grubu savunma güvenini kaybetmeden tek bir mekanizma hâline getirmek, Portekizli teknik adam için büyük bir sınav olacak. Sorunun çözümü, hücum hattındaki rollerin yeniden dağıtılmasıyla başlıyor; çünkü Vinícius, Mbappé ve Rodrygo gibi oyuncular genellikle sahada özgürce hareket ederek arkalarında boşluklar bırakıyor.

Deneyimli teknik adam, en büyük yıldızlara bile düzen getirerek her futbolcuya net savunma görevleri verecek. Bu sistemde hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacak ve herkes istisnasız kendi görevini yerine getirmek zorunda olacak. Özellikle Kylian Mbappé, gerektiğinde rakibin sağ bekine karşı pres yapmak zorunda kalacak; Vinícius ise hızlı hücumlar sırasında geriye dönerek sol beki sigortalayacak.

Merkez ve kanatlardaki görev dağılımı

Sahanın merkezinde olağanüstü dayanıklılığa sahip Jude Bellingham, temel denge unsurunu oluşturuyor. Hücuma destek vermenin yanı sıra merkez hattına gelerek takım arkadaşlarına yardım eden Bellingham, takım oyunundaki dengeyi koruyor. Sakatlıktan dönen Rodrygo ise en zorlu maçlarda daha fazla savunma katkısı sağlayan ve teknik adama rotasyon seçeneği sunan önemli bir oyuncuya dönüşecek.

Kadroyu tamamlayan Yan Diomande ve Carlos Espi, pres mekanizmasının işletilmesinde başlıca silahlar olacak. Uzun boylu Espi, hava toplarındaki üstünlüğüyle uzun pasları etkisiz hâle getirmeye yardımcı olacak. Yan Diomande ise yüksek hızı sayesinde kanatlardaki boş alanların kapatılmasında aktif rol oynayacak.