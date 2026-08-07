Juventus Transfer Pazarı: Sorunlu Pozisyonlar ve Kadro Analizi

Transfer döneminin sona ermesine üç buçuk hafta kala, İtalya temsilcisi Juventus’un kadrosundaki mevcut boşluklar ve takımın hatlar bazındaki seçenekleri ciddi şekilde tartışılıyor. Ixbt.com’un haberine göre Torino ekibi 28 futbolcudan oluşan geniş bir kadroya sahip olsa da bazı pozisyonlarda hem nicelik hem de nitelik açısından belirgin eksiklikler bulunuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yaz transfer döneminde bir dizi değişikliğe imza attı. Ekhator, Celik, Alajbegovic ve Kolo Muani kadroya katılırken Vlahovic serbest oyuncu olarak takımdan ayrıldı. Kostic de serbest oyuncu statüsüyle ayrılırken Openda Lyon’a, Rouhi Carrarese’ye, Pedro Felipe Racing Santander’e, Adzic Sassuolo’ya, Joao Mario ise Fiorentina’ya transfer oldu.

Kalede ve savunma hattında soru işaretleri

Kâğıt üzerinde Juventus’un kadrosunda Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio olmak üzere üç kaleci bulunuyor. Ancak Perin ve Pinsoglio’nun sözleşmelerinin bitmesine bir yıl kalması ve as kaleci Di Gregorio’nun teknik heyet ile kulübün beklentilerini tam olarak karşılamaması ciddi bir baş ağrısına neden oluyor. Kulübün başlıca hedefleri Alisson ve Emiliano Martinez için seçenekler kapanınca Juventus, Paris Saint-Germain aracılığıyla Japon kaleci Suzuki’yi kiralama ihtimalini değerlendiriyor.

Savunma hattında sayısal açıdan sorun görünmese de teknik ekibin kalite konusunda itirazları bulunuyor. Dörtlü savunma için Kalulu, Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Rugani, Cambiaso ve Cabal gibi oyuncular mevcut. Ancak başantrenörün talep ettiği oyun tarzına, topu geriden çıkarma konusunda usta olan Bologna savunmacısı Lucumì gibi futbolcuların daha uygun olduğu vurgulanıyor.

Orta saha ve oyun kurulumundaki sorunlar

4-2-3-1 dizilişi temel alındığında mevcut kadroda merkez orta saha oyuncularının sayısı oldukça fazla: tam yedi futbolcu. Bunlar Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Douglas Luiz ve Arthur. İlk üçü dokunulmaz statüsündeyken Koopmeiners ve Miretti için gelecek teklifler değerlendirilecek. İki Brezilyalı futbolcunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Juventus’un yıllardır Andrea Pirlo veya Miralem Pjanic seviyesinde derin oyun kurucu bir orta saha oyuncusundan yoksun olması hâlâ güncel bir sorun. Takımda çok sayıda futbolcu bulunmasına rağmen oyun kalitesini üst düzeyde tutabilecek bir lider eksik ve yönetim bu boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.