Juventus Transfer Pazarı: Sorunlu Pozisyonlar ve Kadro Analizi

·67·Spor
Juventus Transfer Pazarı: Sorunlu Pozisyonlar ve Kadro Analizi

Transfer döneminin sona ermesine üç buçuk hafta kala, İtalya temsilcisi Juventus’un kadrosundaki mevcut boşluklar ve takımın hatlar bazındaki seçenekleri ciddi şekilde tartışılıyor. Ixbt.com’un haberine göre Torino ekibi 28 futbolcudan oluşan geniş bir kadroya sahip olsa da bazı pozisyonlarda hem nicelik hem de nitelik açısından belirgin eksiklikler bulunuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yaz transfer döneminde bir dizi değişikliğe imza attı. Ekhator, Celik, Alajbegovic ve Kolo Muani kadroya katılırken Vlahovic serbest oyuncu olarak takımdan ayrıldı. Kostic de serbest oyuncu statüsüyle ayrılırken Openda Lyon’a, Rouhi Carrarese’ye, Pedro Felipe Racing Santander’e, Adzic Sassuolo’ya, Joao Mario ise Fiorentina’ya transfer oldu.

Kalede ve savunma hattında soru işaretleri

Kâğıt üzerinde Juventus’un kadrosunda Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio olmak üzere üç kaleci bulunuyor. Ancak Perin ve Pinsoglio’nun sözleşmelerinin bitmesine bir yıl kalması ve as kaleci Di Gregorio’nun teknik heyet ile kulübün beklentilerini tam olarak karşılamaması ciddi bir baş ağrısına neden oluyor. Kulübün başlıca hedefleri Alisson ve Emiliano Martinez için seçenekler kapanınca Juventus, Paris Saint-Germain aracılığıyla Japon kaleci Suzuki’yi kiralama ihtimalini değerlendiriyor.

Savunma hattında sayısal açıdan sorun görünmese de teknik ekibin kalite konusunda itirazları bulunuyor. Dörtlü savunma için Kalulu, Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Rugani, Cambiaso ve Cabal gibi oyuncular mevcut. Ancak başantrenörün talep ettiği oyun tarzına, topu geriden çıkarma konusunda usta olan Bologna savunmacısı Lucumì gibi futbolcuların daha uygun olduğu vurgulanıyor.

Orta saha ve oyun kurulumundaki sorunlar

4-2-3-1 dizilişi temel alındığında mevcut kadroda merkez orta saha oyuncularının sayısı oldukça fazla: tam yedi futbolcu. Bunlar Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Douglas Luiz ve Arthur. İlk üçü dokunulmaz statüsündeyken Koopmeiners ve Miretti için gelecek teklifler değerlendirilecek. İki Brezilyalı futbolcunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Juventus’un yıllardır Andrea Pirlo veya Miralem Pjanic seviyesinde derin oyun kurucu bir orta saha oyuncusundan yoksun olması hâlâ güncel bir sorun. Takımda çok sayıda futbolcu bulunmasına rağmen oyun kalitesini üst düzeyde tutabilecek bir lider eksik ve yönetim bu boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

JuventusTransferlerSerie AFutbolİtalya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirFederico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirBugün, 19:36Rodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandıRodri transferi: İspanya futbolunda beklenmedik gelişme yaşandıBugün, 19:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)