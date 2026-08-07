Apple depolarında milyar dolarlık işlemciler kaldı

·60·Teknoloji
Apple depolarında milyar dolarlık işlemciler kaldı

Culpium yayınının bildirdiğine göre, ABD'li teknoloji devi Apple ve başlıca tedarikçileri, gelecek iPhone akıllı telefonları için yeterli miktarda bellek çipi tedarik etmekte ciddi zorluklarla karşı karşıya. Sonbahar aylarında tanıtılması beklenen yeni nesil cihazların üretim sürecinin, bellek kıtlığı nedeniyle risk altında olduğu piyasada ciddi şekilde tartışılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Apple'ın depolarında, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde işlemci plakalarının biriktiği ortaya çıktı. Bu önemli bileşenler son ambalajlama sürecini bekliyor, ancak tam da bu aşama için gerekli bellek çipleri eksik olduğu için atıl durumda.

Bellek kıtlığının nedenleri

Uzmanların analizlerine göre Apple, mevcut pazardaki tüm olanakları kullanıyor ve hatta belleği ne pahasına olursa olsun satın almaya çalışıyor. Bu durum, diğer rakip şirketler üzerinde ek baskı oluşturuyor. Ancak piyasadaki genel arzın sınırlı olması nedeniyle Apple bile talebi tamamen karşılayamıyor.

Apple şu anda DRAM belleklerini ağırlıklı olarak Micron'dan satın alıyor. Samsung ve Hynix gibi lider üreticiler de belirli miktarlarda ürün tedarik ediyor. Daha önce Çinli CXMT şirketiyle iş birliği yapılabileceğine dair haberler çıkmıştı, ancak nihai bir anlaşmaya varılıp varılmadığı henüz bilinmiyor.

Piyasa durumu ve beklenen değişiklikler

Yeni nesil iPhone akıllı telefonlarının tanıtılmasına yaklaşık bir buçuk ay kaldı ve bu süre üreticiler için oldukça kısa. Ortaya çıkan kıtlık nedeniyle, satışların başladığı ilk günlerde yeni cihazlarda stok sıkıntısı yaşanması muhtemel.

Bununla birlikte, yayılan son söylentilere göre yeni cihazların fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu faktör, alıcı talebini bir miktar azaltabilir. Buna rağmen Apple ve montaj ortakları, ilk talebi karşılayabileceklerine inanıyor; ancak bu durum yalnızca başlangıç dönemi için geçerli olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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