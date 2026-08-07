LightSpy casus yazılımı 13 ülkede, ABD dahil, tespit edildi

Çin'le bağlantılı olduğundan şüphelenilen LightSpy casus yazılımı coğrafyasını genişleterek ABD ve Avrupa ülkeleri dahil 13 ülkedeki kurbanları hedef almaya başladı. Uzmanlar, bu tehlikeli yazılımın yalnızca veri çalmakla kalmayıp cihazları uzaktan tamamen çalışamaz hâle getirebildiğini tespit etti. Haberi ixbt.com aktarıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Siber güvenlik alanında uzmanlaşan Arctic Wolf şirketinin araştırmacılarına göre LightSpy ilk kez 2018'de tespit edildi ve başlangıçta Çin devletinin desteklediği gruplarla ilişkilendirildi. Ancak zamanla hükümetlere, büyük şirketlere ve orduya hizmet veren tek bir tehdit aktörü tarafından yönetilen ticari bir casusluk platformuna dönüştü. Platformun müşterilerine özel markalama, ödeme sistemleri ve hatta reklamlar sunduğu ortaya çıktı.

Kapsamlı saldırılar ve yeni hedefler

LightSpy, saldırganların akıllı telefonlar, Apple ürünleri, Linux sunucuları ve Windows kişisel bilgisayarları dahil farklı cihaz türlerine saldırmasına olanak tanıyan modüler bir casusluk platformudur. Özel güvenlik açıklarından yararlanan yazılım; hassas konum verilerini, sohbet mesajlarını, ekran kayıtlarını ve kayıtlı parolaları çalabilir.

Araştırmacılar, yazılımın saldırıya uğramış cihazdaki tüm verileri uzaktan silme ve yok etme işlevine de sahip olduğunu belirtiyor. Daha da önemlisi, LightSpy'ın tarihte ilk kez bir yönlendiriciye de bulaştığı kaydedildi. Bilgisayar korsanları yönlendiriciyi kontrol ederek aynı ağa bağlı diğer cihazlara erişebiliyor. Ayrıca bazı bulaşmış yönlendiricilerin NATO üyesi devletlere ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve ifşa süreci

Arctic Wolf'un verilerine göre LightSpy, dünya genelinde birçok ülkede en az 117 sunucudan oluşan bir ağı yönetiyor. Uzmanlar bu faaliyeti Çinli bir yükleniciyle ilişkilendirmeyi başardı. Bunun nedeni, casus yazılım operatörlerinden birinin LightSpy yönetici panelini kullanarak gerçek adı ve iş adresiyle Kentucky Fried Chicken restoranından sipariş vermesiydi.

Bu durum, siber casusluğun yalnızca devlet düzeyindeki gizli operasyonlarla sınırlı kalmadığını, özel sektörde ve ticari pazarda da giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Uzmanlar, kullanıcılara ağlarının ve cihazlarının güvenliğini sağlamak için önlemleri güçlendirmelerini tavsiye ediyor.