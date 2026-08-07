LightSpy casus yazılımı 13 ülkede, ABD dahil, tespit edildi

·61·Teknoloji
LightSpy casus yazılımı 13 ülkede, ABD dahil, tespit edildi

Çin'le bağlantılı olduğundan şüphelenilen LightSpy casus yazılımı coğrafyasını genişleterek ABD ve Avrupa ülkeleri dahil 13 ülkedeki kurbanları hedef almaya başladı. Uzmanlar, bu tehlikeli yazılımın yalnızca veri çalmakla kalmayıp cihazları uzaktan tamamen çalışamaz hâle getirebildiğini tespit etti. Haberi ixbt.com aktarıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Siber güvenlik alanında uzmanlaşan Arctic Wolf şirketinin araştırmacılarına göre LightSpy ilk kez 2018'de tespit edildi ve başlangıçta Çin devletinin desteklediği gruplarla ilişkilendirildi. Ancak zamanla hükümetlere, büyük şirketlere ve orduya hizmet veren tek bir tehdit aktörü tarafından yönetilen ticari bir casusluk platformuna dönüştü. Platformun müşterilerine özel markalama, ödeme sistemleri ve hatta reklamlar sunduğu ortaya çıktı.

Kapsamlı saldırılar ve yeni hedefler

LightSpy, saldırganların akıllı telefonlar, Apple ürünleri, Linux sunucuları ve Windows kişisel bilgisayarları dahil farklı cihaz türlerine saldırmasına olanak tanıyan modüler bir casusluk platformudur. Özel güvenlik açıklarından yararlanan yazılım; hassas konum verilerini, sohbet mesajlarını, ekran kayıtlarını ve kayıtlı parolaları çalabilir.

Araştırmacılar, yazılımın saldırıya uğramış cihazdaki tüm verileri uzaktan silme ve yok etme işlevine de sahip olduğunu belirtiyor. Daha da önemlisi, LightSpy'ın tarihte ilk kez bir yönlendiriciye de bulaştığı kaydedildi. Bilgisayar korsanları yönlendiriciyi kontrol ederek aynı ağa bağlı diğer cihazlara erişebiliyor. Ayrıca bazı bulaşmış yönlendiricilerin NATO üyesi devletlere ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve ifşa süreci

Arctic Wolf'un verilerine göre LightSpy, dünya genelinde birçok ülkede en az 117 sunucudan oluşan bir ağı yönetiyor. Uzmanlar bu faaliyeti Çinli bir yükleniciyle ilişkilendirmeyi başardı. Bunun nedeni, casus yazılım operatörlerinden birinin LightSpy yönetici panelini kullanarak gerçek adı ve iş adresiyle Kentucky Fried Chicken restoranından sipariş vermesiydi.

Bu durum, siber casusluğun yalnızca devlet düzeyindeki gizli operasyonlarla sınırlı kalmadığını, özel sektörde ve ticari pazarda da giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Uzmanlar, kullanıcılara ağlarının ve cihazlarının güvenliğini sağlamak için önlemleri güçlendirmelerini tavsiye ediyor.

LightSpySiber GüvenlikCasus YazılımıÇinArctic Wolf
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Modüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurduModüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurduBugün, 21:20Cloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttıCloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttıBugün, 21:20ABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandıBugün, 20:24SpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakSpaceX, Teksas’taki Terafab tesisi için güneş panelleri yerine gaz santralleri kullanacakBugün, 19:57Çin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıÇin'in Kimi sinir ağı siber güvenlik test ortamından kaçtıBugün, 19:29Airbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorAirbnb şirketi yapay zekâ sayesinde yeni özellikleri daha hızlı sunuyorBugün, 19:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı