ABD'de lityumdan daha ucuz yeni sodyum iyonlu akü tanıtıldı

ABD'li Syntropic Power ve UNIGRID şirketleri, enerji piyasasında köklü bir değişim yaratabilecek yeni sodyum iyonlu akü teknolojisini ticarileştirmek üzere stratejik bir ortaklık başlattı. ixbt.com'a göre bu yenilikçi çözüm, geleneksel lityum iyon akülere kıyasla daha ucuz ve güvenli olmasının yanı sıra yaklaşık %98 verimlilik sunuyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Günümüzde enerji depolama sistemleri pazarında lityum ve kobalt gibi değerli ve kıt ham maddelere yönelik talep yüksek. Yeni teknolojide ise lityum yerine yaygın olarak bulunan sodyum ve krom elementleri kullanılıyor. Bu da küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına ve tedarik zincirindeki kesintilere olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltıyor.

Özgün kimyasal bileşim ve termal özellikler

Yeni nesil akülerin temelinde sodyum-krom oksitten (NaCrO2) üretilen özel bir katot kimyası bulunuyor. Geliştirmenin en önemli avantajlarından biri, geleneksel lityum iyon hücrelerinin aksine bu akülerin şarj sırasında ısınmaması; aksine dış ortamda bulunan ısı enerjisinin bir bölümünü emmesi.

Bu benzersiz endotermik etki, akünün çalışma sıcaklığının düşük seviyede tutulmasını sağlıyor. Böylece karmaşık ve pahalı aktif soğutma sistemlerine duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve toplam sistem maliyetleri daha da düşüyor.

Bağımsız testler ve yüksek güvenilirlik

Şirketlerin paylaştığı bilgilere göre teknoloji, Rochester Teknoloji Enstitüsü'nün (RIT) akredite Akü Geliştirme Merkezi'nde kapsamlı testlerden geçirildi. Bağımsız araştırmaların sonuçları uzmanları da şaşırttı.

Testler sırasında 210 A·ch kapasiteye sahip hücreler, tam şarj ve deşarj döngüsünde %97,9 verimlilik gösterdi. Dikkat çekici bir başka nokta ise akülerin 1000 tam döngünün ardından bile başlangıç kapasitelerinin %99'undan fazlasını korumayı başarması oldu.

Ticarileştirme planları ve gelecek beklentileri

Üreticiler, yeni akülerin mekanik hasarlara ve aşırı ısınma durumlarına karşı son derece dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ürünler gerekli tüm güvenlik ve uluslararası taşımacılık sertifikalarını alarak ticari aşamaya hazır hâle geldi.

Kuzey Amerika'da toplam kapasitesi 1 GW·soat'a kadar olan ilk projelerin 2027'de devreye alınması planlanıyor. Yeni teknoloji şu alanlarda uygulanacak: