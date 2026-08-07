ABD'de lityumdan daha ucuz yeni sodyum iyonlu akü tanıtıldı
ABD'li Syntropic Power ve UNIGRID şirketleri, enerji piyasasında köklü bir değişim yaratabilecek yeni sodyum iyonlu akü teknolojisini ticarileştirmek üzere stratejik bir ortaklık başlattı. ixbt.com'a göre bu yenilikçi çözüm, geleneksel lityum iyon akülere kıyasla daha ucuz ve güvenli olmasının yanı sıra yaklaşık %98 verimlilik sunuyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .
Günümüzde enerji depolama sistemleri pazarında lityum ve kobalt gibi değerli ve kıt ham maddelere yönelik talep yüksek. Yeni teknolojide ise lityum yerine yaygın olarak bulunan sodyum ve krom elementleri kullanılıyor. Bu da küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına ve tedarik zincirindeki kesintilere olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltıyor.
Özgün kimyasal bileşim ve termal özelliklerYeni nesil akülerin temelinde sodyum-krom oksitten (NaCrO2) üretilen özel bir katot kimyası bulunuyor. Geliştirmenin en önemli avantajlarından biri, geleneksel lityum iyon hücrelerinin aksine bu akülerin şarj sırasında ısınmaması; aksine dış ortamda bulunan ısı enerjisinin bir bölümünü emmesi.
Bu benzersiz endotermik etki, akünün çalışma sıcaklığının düşük seviyede tutulmasını sağlıyor. Böylece karmaşık ve pahalı aktif soğutma sistemlerine duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve toplam sistem maliyetleri daha da düşüyor.
Bağımsız testler ve yüksek güvenilirlikŞirketlerin paylaştığı bilgilere göre teknoloji, Rochester Teknoloji Enstitüsü'nün (RIT) akredite Akü Geliştirme Merkezi'nde kapsamlı testlerden geçirildi. Bağımsız araştırmaların sonuçları uzmanları da şaşırttı.
Testler sırasında 210 A·ch kapasiteye sahip hücreler, tam şarj ve deşarj döngüsünde %97,9 verimlilik gösterdi. Dikkat çekici bir başka nokta ise akülerin 1000 tam döngünün ardından bile başlangıç kapasitelerinin %99'undan fazlasını korumayı başarması oldu.
Ticarileştirme planları ve gelecek beklentileriÜreticiler, yeni akülerin mekanik hasarlara ve aşırı ısınma durumlarına karşı son derece dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ürünler gerekli tüm güvenlik ve uluslararası taşımacılık sertifikalarını alarak ticari aşamaya hazır hâle geldi.
Kuzey Amerika'da toplam kapasitesi 1 GW·soat'a kadar olan ilk projelerin 2027'de devreye alınması planlanıyor. Yeni teknoloji şu alanlarda uygulanacak:
- Evler için tasarlanan Tenet adlı konut tipi enerji depolama sistemleri
- Büyük enerji şebekeleri için tasarlanan GridSpan adlı modüler platformlar
- 20 dakikadan 20 saate kadar süre sunan büyük ölçekli endüstriyel enerji projeleri
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