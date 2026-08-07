Siber suçlular ABD'li finans şirketlerini telefonla arayarak saldırıyor

Yapay zekâ ve otomatikleştirilmiş siber saldırılar çağında bile dolandırıcıların en basit ve denenmiş yöntemleri yüksek sonuç vermeye devam ediyor. ixbt.com'a göre kimliği belirsiz bir hacker grubu, ABD'deki büyük finans ve yatırım şirketlerine yönelik özel siber saldırılar gerçekleştiriyor. Bu grupların temel amacı gizli bilgileri çalmak ve bunları internette yayımlamakla tehdit ederek mağdurlardan şantaj yoluyla para koparmak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Google güvenlik araştırmacılarının yayımladığı özel raporda saldırıya uğrayan kurbanların isimleri açıklanmadı. Ancak Reuters'ın paylaştığı bilgilere göre listede Apollo Global Management, Bain Capital, Blackstone, Bridgewater Associates, CME Group, KKR, Moody's ve TPG gibi önde gelen özel sermaye şirketleri yer alıyor. Uzmanlar, bu tür olayların büyük finans kuruluşlarının güvenliğinde ciddi açıklar bulunduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Vishing yöntemi ve tehlikesi

Google tarafından Falcon, Helix, Pink ve Redact olarak adlandırılan bu hacker grupları, şirketlere sızmak için oldukça eski ancak son derece etkili bir yöntem kullanıyor. Bu yöntemde suçlular, çalışanların kişisel cep telefonlarını arayarak kendilerini bir iş arkadaşı veya BT destek hizmeti çalışanı olarak tanıtıyor. Görüşme sırasında kurbanları, kullanıcı adı, parola ve çok faktörlü kimlik doğrulama kodlarını sahte web sitelerine girmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Siber güvenlik alanında sesli dolandırıcılık olarak adlandırılan bu yöntem, vishing adıyla biliniyor.

Bazı hacker gruplarının çalınan verileri ifşa etmekle tehdit ederek ödeme talep eden özel web sitelerini yönettiği ortaya çıktı. Suçlular, sitelerinde müzakerelerin profesyonel şekilde yürütüldüğünü ve veri dağıtımının temel amaçları olmadığını açıkça belirtiyor; ancak iş birliğinin reddedilmesi durumunda bu tür önlemlere başvurulacağını yazıyorlar.

Araştırma sonuçları ve geniş kapsamlı tehditler

Google araştırmacıları, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu grupların aslında UNC6671 adıyla izlenen tek ve büyük bir topluluğun parçası olabileceğini düşünüyor. Bunların bağımsız iştirakler mi, bölünerek ayrılmış gruplar mı olduğu veya tek bir Phishing-as-a-Service altyapısı kullanıp kullanmadıkları henüz tam olarak belirlenmiş değil. Uzmanlara göre bu, operasyonları gizlemek ve sorumluluktan kaçmak için yürütülen koordineli bir çaba.

Raporda, söz konusu grupların daha önce üretim, gayrimenkul, sağlık, sigorta, teknoloji, taşımacılık ve konaklama sektörlerindeki büyük şirketleri de hedef aldığı belirtiliyor. O dönemde hackerların temel amacı değerli fikrî mülkiyeti, yazılım kodlarını veya gizli müşteri verilerini ele geçirmekti.

Son zamanlarda ise saldırılar özellikle hukuk ve finans kuruluşlarına, bilhassa özel sermaye şirketlerine yöneltiliyor. Şirket birleşmeleri, satın almalar ve sermaye dağıtımıyla ilgilenen kuruluşlara odaklanılması, suçluların şantaj taleplerini en üst düzeye çıkarmasını sağlayacak önemli kurumsal bilgileri ele geçirme stratejisine işaret ediyor.