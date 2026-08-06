Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı

Madrid ekibi Real Madrid, önde gelen futbolcularından Vinicius Junior ile uzun vadeli yeni bir anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. GOAL.com'un haberine göre Brezilyalı yıldız ile İspanyol devi arasındaki transfer söylentileri sona ererken, kanat oyuncusu Haziran 2032'ye kadar geçerli dev bir sözleşme imzaladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son haftalarda futbolcunun geleceğiyle ilgili yoğun spekülasyonlar ve belirsizlikler yaşanıyordu. Özellikle Yan Diomande'nin yaklaşık 125 milyon avroluk yüksek bir bedelle takıma katılması ve Vinicius'un mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi durumu daha da karmaşık hâle getirmişti. Taraflar arasındaki görüşmeler bir yılı aşkın süre boyunca sonuçsuz kalırken bu durum kulüp yönetiminde ciddi endişelere yol açmıştı.

Özellikle son günlerde Brezilyalı futbolcunun ciddi şekilde Arsenal'e transfer olabileceğine dair haberlerin yayılmasının ardından Real Madrid, kendisine son teklifini sunmuştu. Bu sert karşılaşma sonunda olumlu sonuçlandı ve futbolcu kulüpte kalmayı seçti. Jose Mourinho için yeni sezon başlamadan önce bu sözleşme meselesini çözüme kavuşturmak öncelikli görevlerden biriydi.

Kulüp ile futbolcu arasındaki tarihi ortaklık devam ediyor

Dün gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve soyunma odasındaki gereksiz şüphelere son verildi. Jose Mourinho, önündeki temel hedefe ulaşarak takım içindeki ortamı istikrara kavuşturdu. Artık Vinicius ve yeni transferlerle birlikte teknik direktörün elinde dünya futbolunun en tehlikeli hücum hatlarından biri bulunuyor.

Sözleşmenin uzatılması, takım içindeki rekabeti doğal olarak daha da kızıştıracak. Vinicius'un ilk 11'deki yeri garanti olsa da Arda Güler gibi genç yeteneklerin, sezon öncesindeki etkileyici performanslarına rağmen forma şansı bulması zorlaşabilir. Buna karşın kulübün resmi açıklamasında Brezilyalı futbolcunun tarihi başarılardaki rolü özellikle vurgulandı.

Kulübün perşembe akşamı yayımladığı resmi açıklamaya göre Vinicius Jr., Temmuz 2018'de 18 yaşındayken Real Madrid'e katıldı. Geride kalan sekiz sezonda takım formasıyla 375 maça çıkan futbolcu, 128 gol atmayı ve 14 kupa kazanmayı başardı.

Kazanılan başarılar ve gelecek planları

Brezilyalı hücumcu, başkent kulübündeki kariyeri boyunca çok sayıda takım ve bireysel ödül kazandı. Madrid ekibindeki zengin kupa koleksiyonu şu organizasyonları içeriyor:

İki Şampiyonlar Ligi Kupası

Üç Kulüpler Dünya Kupası

İki UEFA Süper Kupası

Üç LaLiga Şampiyonluğu

Bir İspanya Kupası (Copa del Rey)

Üç İspanya Süper Kupası

Yeni sözleşmenin imzalanmasıyla Vinicius Junior, geleceğini Real Madrid'e bağladığını doğruladı. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, bu anlaşmanın takımın gelecekteki zaferleri için temel oluşturacağına inanıyor.