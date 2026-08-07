Vincent Kompany, Bayern Münih için tarihi üçleme hedefi belirledi

Vincent Kompany, Bayern Münih'in başantrenörü olarak büyük hedefler belirleyerek takımın bu sezon tarihi bir üçleme için mücadele edeceğini doğruladı. Goal.com'un haberine göre Belçikalı teknik adam, Almanya'nın dev kulübünü yeni zirvelere taşımak istese de bu yolun kolay olmayacağı konusunda uyardı. Bayern Münih'in başantrenörü, takımın önündeki en önemli görevin Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğunu açıkça söyledi. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Hong Kong'da Aston Villa'ya karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan Kompany, baskıdan korkmadığını ancak sezon boyunca yalnızca bir sonraki maça odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı. Ona göre takımın her maçta elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ve başarıya ulaşmak için durmaksızın çalışmak şart.

Bayern Münih için öncelikler

2024 yazında Bayern Münih'in başına geçen Kompany, kulüpte geçirdiği süre boyunca istikrarlı sonuçlar alıyor. Onun yönetiminde takım üst üste iki sezon Bundesliga şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra DFB-Pokal ve Franz Beckenbauer Süper Kupası'nı da kaldırdı. Buna rağmen teknik adam, takımın oyun kalitesini daha da geliştirmesinin ve önceki sezonlardaki yüksek performansı tekrarlamasının zor bir görev olduğunu kabul etti.

Kompany, başarının yalnızca kazanılan kupalarla değil, atılan gol sayısı ve galibiyetlerdeki istikrarla da ölçüldüğünü hatırlattı. Ona göre takımı daha üst bir seviyeye taşımak kusursuz bir performans gerektiriyor ve bu oldukça karmaşık bir süreç.

Kadro takviyesi ve üçleme fırsatları

Bundesliga, Almanya Kupası ve Avrupa arenasında başarı elde etmek için geniş ve sağlıklı bir kadronun gerekli olduğunu vurgulayan Kompany, transfer piyasasındaki hareketliliğe de değindi. Bayern Münih, transfer döneminde yaklaşık 100 milyon avro harcayarak Nathaniel Brown ve Ismael Saibari gibi futbolcuları kadrosuna kattı. Bu hamle, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Díaz gibi lider oyunculara sahip takımın şansını daha da artırıyor.

Teknik adamın belirttiğine göre sezon boyunca üç kulvarda başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için tüm takımın fiziksel olarak sağlıklı olması ve teknik ekibin oyuncuların kapasitesini doğru kullanabilmesi gerekiyor. Bayern Münih yönetimi ve teknik ekibi, belirlenen büyük hedeflere ulaşmak için tüm gücünü ortaya koyuyor.