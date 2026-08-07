Vincent Kompany, Bayern Münih için tarihi üçleme hedefi belirledi

·51·Spor
Vincent Kompany, Bayern Münih için tarihi üçleme hedefi belirledi

Vincent Kompany, Bayern Münih'in başantrenörü olarak büyük hedefler belirleyerek takımın bu sezon tarihi bir üçleme için mücadele edeceğini doğruladı. Goal.com'un haberine göre Belçikalı teknik adam, Almanya'nın dev kulübünü yeni zirvelere taşımak istese de bu yolun kolay olmayacağı konusunda uyardı. Bayern Münih'in başantrenörü, takımın önündeki en önemli görevin Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğunu açıkça söyledi. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Hong Kong'da Aston Villa'ya karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan Kompany, baskıdan korkmadığını ancak sezon boyunca yalnızca bir sonraki maça odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı. Ona göre takımın her maçta elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ve başarıya ulaşmak için durmaksızın çalışmak şart.

Bayern Münih için öncelikler

2024 yazında Bayern Münih'in başına geçen Kompany, kulüpte geçirdiği süre boyunca istikrarlı sonuçlar alıyor. Onun yönetiminde takım üst üste iki sezon Bundesliga şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra DFB-Pokal ve Franz Beckenbauer Süper Kupası'nı da kaldırdı. Buna rağmen teknik adam, takımın oyun kalitesini daha da geliştirmesinin ve önceki sezonlardaki yüksek performansı tekrarlamasının zor bir görev olduğunu kabul etti.

Kompany, başarının yalnızca kazanılan kupalarla değil, atılan gol sayısı ve galibiyetlerdeki istikrarla da ölçüldüğünü hatırlattı. Ona göre takımı daha üst bir seviyeye taşımak kusursuz bir performans gerektiriyor ve bu oldukça karmaşık bir süreç.

Kadro takviyesi ve üçleme fırsatları

Bundesliga, Almanya Kupası ve Avrupa arenasında başarı elde etmek için geniş ve sağlıklı bir kadronun gerekli olduğunu vurgulayan Kompany, transfer piyasasındaki hareketliliğe de değindi. Bayern Münih, transfer döneminde yaklaşık 100 milyon avro harcayarak Nathaniel Brown ve Ismael Saibari gibi futbolcuları kadrosuna kattı. Bu hamle, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Díaz gibi lider oyunculara sahip takımın şansını daha da artırıyor.

Teknik adamın belirttiğine göre sezon boyunca üç kulvarda başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için tüm takımın fiziksel olarak sağlıklı olması ve teknik ekibin oyuncuların kapasitesini doğru kullanabilmesi gerekiyor. Bayern Münih yönetimi ve teknik ekibi, belirlenen büyük hedeflere ulaşmak için tüm gücünü ortaya koyuyor.

Bayern MünihVincent KompanyŞampiyonlar LigiBundesligaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıLokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıBugün, 21:50Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)