Savunma teknolojileri girişimi Hadrian 1,37 milyar dolar yatırım topladı

Savunma sanayisi için otomatikleştirilmiş fabrikalar ağı kuran Hadrian girişimi, bir sonraki finansman turunda 1,37 milyar dolar toplamayı başardı. Ixbt.com yayınının haberine göre, bu büyük finansman sonucunda şirketin toplam değeri 7,87 milyar dolar olarak belirlendi ve bu gelişme savunma teknolojileri pazarında önemli bir ilgi uyandırdı. Haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Söz konusu yatırım turuna çok sayıda tanınmış yatırımcı katıldı. WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures ve Baillie Gifford gibi büyük şirketler baş yatırımcı olarak yer aldı. Ayrıca 1789 Capital, Morgan Stanley Wealth Management, CapitalG, Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital ve Altimeter gibi tanınmış girişim sermayesi fonları da yatırım yaptı.

Üretim ve otomasyon yaklaşımı

PitchBook verilerine göre, daha önce Founders Fund ve Lux Capital şirketin 260 milyon dolarlık C Serisi finansman turuna liderlik etmişti. Böylece Hadrian'ın topladığı toplam yatırım miktarı yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Hadrian, birçok savunma girişiminin aksine AI tabanlı yeni tür silahlar geliştirmiyor.

Şirketin temel amacı, askeri-endüstriyel kompleks tarafından hâlihazırda kullanılan araçlar ve ekipmanlar için yedek parçaları seri olarak üreten otomatikleştirilmiş tesisler kurmak. Bu yaklaşım, savunma sektöründeki lojistik ve tedarik zincirlerini önemli ölçüde hızlandırmayı mümkün kılıyor.

Yeni tesisler ve gelecek planları

Hadrian, bu yılın mart ayında Alabama eyaletinde denizaltılar için yedek parça üretmek üzere tasarlanan yeni tesisini açmıştı. Bu tesis, şirketin dördüncü büyük üretim kompleksi oldu. Kamu-özel ortaklığı kapsamında kurulan bu fabrika projesinin değeri 2,4 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Günümüzde teknoloji pazarı oyuncuları, bu girişimin gelecekteki gelişimini yakından takip ediyor. Otomatikleştirilmiş üretim kapasitesinin genişletilmesinin, geleneksel savunma sanayisini modernleştirmede önemli bir adım olması bekleniyor.