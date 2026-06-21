Gavi eleştiriler hakkında: «Portekiz bizden iki kat daha az eleştirildi»

İspanya milli takımının orta saha oyuncusu Gavi, Dünya Kupası'nın 1. turunda Yeşil Burun Adaları ile alınan beklenmedik beraberliğin (0:0) ardından takıma yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Futbolcu, İspanyollar üzerindeki medya baskısını, Portekiz'in Kongo DR ile berabere kaldığı (1:1) maç sonrası durumla kıyasladı.

Genç orta saha oyuncusu, kendisine ve takımına yönelik saldırıları anladığını ancak bazı eleştirilerin adaletsiz olduğunu vurguladı:

«Tüm takım olarak kötü bir maç çıkardık. Beni diğerlerinden daha fazla eleştirdiler ama bunu anlayışla karşılıyorum. Aslında bunu bekliyordum. Eleştirenlerin çoğu futbolu anlamıyor. Sadece goller ve asistler gibi detaylara takılıp kalmışlar.»

«Benim için futbol bundan çok daha fazlası, ama neyse, herkes istediği gibi bakabilir. Eğer kazansaydık bu kadar konuşulmazdı. Rakip 5 savunma oyuncusuyla oynadı, onlara karşı hareket etmek kolay değildi. Ancak örneğin Portekiz, Kongo DR ile berabere kaldı ve bize yöneltilen eleştirilerin yarısını bile almadılar.»