Gavi eleştiriler hakkında: «Portekiz bizden iki kat daha az eleştirildi»

·30·Spor
Gavi eleştiriler hakkında: «Portekiz bizden iki kat daha az eleştirildi»

İspanya milli takımının orta saha oyuncusu Gavi, Dünya Kupası'nın 1. turunda Yeşil Burun Adaları ile alınan beklenmedik beraberliğin (0:0) ardından takıma yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Futbolcu, İspanyollar üzerindeki medya baskısını, Portekiz'in Kongo DR ile berabere kaldığı (1:1) maç sonrası durumla kıyasladı.

Gavi'nin «A Bola» gazetesine verdiği demeç

Genç orta saha oyuncusu, kendisine ve takımına yönelik saldırıları anladığını ancak bazı eleştirilerin adaletsiz olduğunu vurguladı:

«Tüm takım olarak kötü bir maç çıkardık. Beni diğerlerinden daha fazla eleştirdiler ama bunu anlayışla karşılıyorum. Aslında bunu bekliyordum. Eleştirenlerin çoğu futbolu anlamıyor. Sadece goller ve asistler gibi detaylara takılıp kalmışlar.»

«Benim için futbol bundan çok daha fazlası, ama neyse, herkes istediği gibi bakabilir. Eğer kazansaydık bu kadar konuşulmazdı. Rakip 5 savunma oyuncusuyla oynadı, onlara karşı hareket etmek kolay değildi. Ancak örneğin Portekiz, Kongo DR ile berabere kaldı ve bize yöneltilen eleştirilerin yarısını bile almadılar.»

Röportajdan öne çıkan başlıklar

Gavi'ye göre, İspanya milli takımı etrafındaki negatif hava abartılmış durumda ve bunun nedenleri şunlar:

  • Yüzeysel analiz: Taraftarlar ve uzmanlar oyunun içeriğini değil, sadece tablodaki skoru ve gol sayısını değerlendiriyor.

  • Rakibin "otobüsü": Yeşil Burun Adaları milli takımının 5 savunmacı ile kurduğu sıkı savunma hattı, İspanya'nın kombinasyon futbolunu engelledi.

  • Çifte standartlar: Portekiz de daha zayıf görünen bir rakibe karşı puan kaybetmiş olsa da, en büyük baskı yine de İspanya milli takımının üzerinde oldu.

Sıradaki maç: Baskıyı aşma fırsatı

İspanya milli takımı, ilk turdaki talihsizliği unutmak ve gruptaki durumunu düzeltmek için bugün sahaya çıkıyor.

  • Turnuva: 2026 Dünya Kupası, G Grubu, 2. Tur

  • Rakip: Suudi Arabistan

  • Tarih: 21 Haziran (bugün)

Bu mücadele, Gavi ve takım arkadaşları için eleştirmenlere gereken cevabı vermek ve play-off yolundaki şanslarını korumak adına büyük önem taşıyor.

GaviİspanyaPortekizYeşil Burun AdalarıKongo DC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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