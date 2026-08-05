3 maçta 5 gol: Anvar Hojimirzayev temmuzun en iyisi oldu

«Dinamo»nun lideri Anvarjon Hojimirzayev, Özbekistan Süper Ligi'nde temmuz ayının en iyi futbolcusu seçildi. Semerkant ekibinin forveti, bir ay içinde çıktığı üç maçta rakip fileleri beş kez havalandırarak zorlu rekabeti geride bıraktı.

Bu performans sıradan bir gol serisinden ibaret değil: Hojimirzayev, temmuz ayında maç başına ortalama 1,67 gol kaydetti. Bu verimlilik, Süper Lig'in önde gelen futbolcularının birçoğunu geride bırakmasını sağladı.

Üç maçta beş gol

Hojimirzayev, temmuz ayında «Dinamo» formasıyla Süper Lig'de üç karşılaşmaya çıkıp beş gol attı.

Bu sonuç, forvetin yalnızca pozisyonları etkili değerlendirdiğini değil, aynı zamanda Semerkant ekibinin hücumunda kilit bir figür olduğunu da gösteriyor. Maç sayısına oranla beş gol, ligin en güçlü forvetleri için bile yüksek bir rakam.

Hojimirzayev'in oyunu yalnızca ceza sahasındaki son vuruşlarla sınırlı değil. Hücumu organize etme, topu koruma ve ikinci dalga koşularıyla ceza sahasına girme becerileriyle de «Dinamo»nun oyununu etkiliyor.

Güçlü rekabette galip geldi

Temmuz ayının en iyi futbolcusu ödülü için Hojimirzayev'le birlikte dört aday daha yarıştı:

Bashar Resan — «Paxtakor»;

Bobur Abduxoliqov — «Nasaf»;

Asadbek Sobirjonov — OKMK;

Anvarjon G‘ofurov — «Neftchi».

Adaylar arasında şampiyonluk mücadelesi veren kulüplerin liderlerinin bulunması, yarışta rekabetin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak Hojimirzayev'in üç maçta attığı beş gol, oylamada belirleyici kanıt oldu.

Profesyonel Futbol Ligi, her ay Süper Lig'in en iyi futbolcusunu, teknik direktörünü ve en güzel golünü uzmanların oylarıyla belirliyor.

32 değil, 31 yaşında

Resmî bilgilere göre Hojimirzayev'in doğum tarihi 20 Ekim 1994. Buna göre şu anda 31 yaşında ve Ekim 2026'da 32 yaşına girecek.

Futbolcunun bu yaşta yüksek bir üretkenlik sergilemesi, başarısını daha da anlamlı kılıyor. Hojimirzayev, hız ve fiziksel gücünün yanı sıra deneyimi, pozisyon bilgisi ve oyunu önceden okuyabilmesiyle de rakip savunmalar için tehdit oluşturuyor.

Hojimirzayev, 2024 yılında da Süper Lig'in başlıca keşiflerinden biri olmuştu. O sezon 10 gol atan futbolcu, şampiyonada en fazla gol atan Özbek futbolcu olmuştu.

«Dinamo» hücumunun temel dayanağı

Hojimirzayev'in temmuz performansı «Dinamo» için de büyük önem taşıyor. Takımın hücumdaki verimliliği büyük ölçüde onun hareketlerine ve yaratılan pozisyonları gole çevirmesine bağlı olmaya devam ediyor.

Deneyimli futbolcu, birkaç sezondur Semerkant ekibinde liderlik görevini üstleniyor. Takımdaki rolü yalnızca gol atmakla ölçülmüyor: Hojimirzayev, genç futbolculara yol göstermesi ve kritik anlarda sorumluluk almasıyla da öne çıkıyor.

Temmuz ayında attığı beş gol, bu etkinin en net ifadesi oldu.

Şimdi asıl görev tempoyu korumak

Ayın en iyi futbolcusu ödülü, sezon sonundaki başarıyı garanti etmiyor. Ancak Hojimirzayev'in şu anda ne kadar iyi bir formda olduğunu açıkça gösteriyor.

Şimdi forvetin önünde iki görev var: gol serisini sürdürmek ve «Dinamo»nun lig sıralamasında yükselmesine yardımcı olmak.

Üç maçta beş gol atan futbolcu temmuzun en iyisi seçildi. Önümüzdeki aylarda rakip savunmacılar, Hojimirzayev'i durdurmak için özel planlar hazırlamak zorunda kalacak. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram veya diğer sosyal ağlarda futbolseverlerle paylaşın!