Lucid Motors uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin çıkışını erteledi

·43·Teknoloji
Lucid Motors uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin çıkışını erteledi

Elektrikli otomobil pazarında kendine yer edinmeye çalışan Lucid Motors, en uygun fiyatlı Cosmos crossover modelinin çıkışını neredeyse bir yıl erteledi. ixbt.com’un aktardığına göre bu adım, yeni CEO Silvio Napoli tarafından önceki modellerde yaşanan kalite sorunlarını önlemek ve şirketin faaliyetlerini krizden korumak amacıyla atıldı. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Başlangıç fiyatının 50.000 ABD doları olması beklenen Cosmos crossover modelinin pazara çıkışı 2027’nin ikinci yarısına ertelendi. Bu karar, yüksek teknolojili ancak pahalı otomobilleriyle yalnızca sınırlı bir alıcı kitlesini çekebilen marka için yeni ve ciddi bir sınav oldu.

Yönetimde değişiklikler ve sert ekonomik önlemler

Şirketin ikinci çeyrek mali raporuna dayanan haberlere göre Silvio Napoli, 1 Haziran’da resmen göreve başlamasından bu yana yönetimde kapsamlı bir değişim gerçekleştirdi. Finans direktörü Gagan Dhingra ve diğer bazı üst düzey yöneticiler görevlerinden ayrıldı. Bu isimlerin yerini tamamen yeni bir yönetim ekibi aldı.

Yeni yönetici, bu yılın sonuna kadar 1,4 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir maliyet azaltma programı başlattı. Şirket özellikle haziran ayında toplam çalışanlarının %18’ini işten çıkardı; bundan önce de %12 oranında bir küçülmeye gidilmişti. Ayrıca Arizona’daki fabrikada ikinci vardiya kaldırıldı.

Kalite sorunları ve Cosmos modeli

Şirket daha önce piyasaya sürdüğü Air sedan ve Gravity SUV crossover modellerinde montaj kalitesi ve yazılım konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşmıştı. Hatta önceki geçici CEO Marc Xinterhof müşterilerden özür dilemek zorunda kalmıştı. Silvio Napoli, geçmişteki hataları tekrarlamamak ve ürünü tamamen hazır hâle getirmek için Cosmos modelinin çıkışını bilinçli olarak ertelediğini belirtti.

  • Cosmos, Lucid’in daha kompakt ve uygun fiyatlı yeni orta boy platformu üzerine inşa edilecek ilk otomobili olacaktı.
  • Modelin uygun fiyatının daha geniş bir alıcı kitlesini çekmesi ve satış hacmini önemli ölçüde artırması planlanıyordu.
  • Ancak yönetim, ham maddelerin ve yeterince olgunlaşmamış teknolojilerin pazara sunulmasının marka itibarına yeniden zarar vermesinden endişe ediyor.

Mevcut koşullarda Lucid Motors’un temel görevi, finansal zorlukların üstesinden gelmek, maliyetleri optimize etmek ve gelecekte piyasaya sürülecek elektrikli otomobillerin kusursuz kalitesini garanti etmektir. Yeni CEO’nun kararlı önlemlerinin şirketi kurtarıp kurtaramayacağını zaman gösterecek.

Lucid MotorsElektrikli OtomobilCosmos SUVSilvio NapoliTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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