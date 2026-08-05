Avustralya'nın en umut vadeden 8 girişimi Stripe Tour Sydney sahnesine çıktı

·35·Teknoloji
Avustralya'nın en umut vadeden 8 girişimi Stripe Tour Sydney sahnesine çıktı

TechCrunch yayınındaki Startup Battlefield ekibi, Avustralya'nın en ileri ve yenilikçi projelerini seçti. Ülkenin en güçlü sekiz girişimi, 19 Ağustos'ta Sidney'de düzenlenecek Stripe Tour Sydney etkinliğinde fikirlerini sunma fırsatı kazandı. Bu katılımcılar kurumsal teknolojiler, sağlıklı yaşam, eğlence ve medya sektörlerinin geleceğini şekillendiren ileri çözümler sunuyor. Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre bu yarışmanın kazananları yalnızca 15 000 ABD doları değerinde Stripe ödeme kredisi kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmek ve San Francisco'daki prestijli TechCrunch Disrupt kapsamında Startup Battlefield 200 sahnesinde yer almak için yarışacak. Seçilen sekiz girişim, AI ve dijital yönetişime dayalı ürünleriyle uzmanları etkiledi.

AI ve güvenlik alanının öncüleri

Katılımcılar arasında kurumsal güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele platformları öne çıkıyor. Örneğin Aigentsphere, bağımsız AI yönetimi ve denetimi için bir platform olarak şirketlerin AI ajanlarının çalışmalarını güvenli ve verimli biçimde ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Apate ise bankalara, telekomünikasyon operatörlerine ve kamu kurumlarına dolandırıcılık operasyonlarını ortaya çıkarmada yardımcı oluyor: Dolandırıcılarla canlı iletişim kurarak bu etkileşimleri gerçek zamanlı veriye dönüştürüyor.

Fiziksel güvenlik kontrol odaları için tasarlanan Callease Ai işletim sistemi de güvenlik ve devriye görevlerini otomatikleştiren sesli bir AI motoru sunuyor. Choosey App ise işletmelere hızlı işe alım ve agentic AI yardımıyla aynı gün maaş ödeme sistemi sağlayarak iş gücü yönetimini kolaylaştırıyor.

Pazarlama, sağlık ve medya alanlarında yenilikler

Listedeki diğer girişimler de farklı sektörleri dijitalleştirmeye odaklanıyor:

  • Doomers AI — AI şirketlerinin X platformundaki ürün lansmanlarını trend hâline getirmesine yardımcı oluyor.
  • Startupequ — 10 yıllık verilere dayanan bir AI motoruyla sağlıklı beslenmeyi kişiselleştiriyor.
  • LeadStory — spor, haber ve finans kliplerinden doğal dildeki sorgulara yanıt veren bir video zekâ katmanı.
  • Preve — fizyoterapi klinikleri için tedavi planlarını ve hasta katılımını otomatikleştiren bir platform.
Bu girişimlerin tümü Avustralya teknoloji ekosisteminin potansiyelini ortaya koyarak küresel pazara açılma yolunda önemli bir adım atıyor. Sidney sahnesindeki sunumlar, gelecekteki kaderlerini belirlemede kritik rol oynayacak.

GirişimTeknolojiAvustralyaYapay Zekâİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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