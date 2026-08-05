Apple Private Relay özelliğinde IP adresi sızıntısı tespit edildi

·26·Teknoloji
Apple Private Relay özelliğinde IP adresi sızıntısı tespit edildi

Apple şirketinin Safari tarayıcısında kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla tasarlanan Private Relay özelliğinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi. ixbt.com ve 404 Media yayınlarının paylaştığı bilgilere göre, bu koruma sistemini aşarak kullanıcının gerçek IP adresini belirlemeye olanak tanıyan güvenlik açıkları bulunuyor. Bu durum, ağ gizliliğine güvenen milyonlarca abone için güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıyor. Konuyla ilgili Techcrunch.com haber veriyor.

Araştırmacılar Talal Haj Bakry ve Tommy Mysk, salı günü yayımladıkları blog yazısında sorunun iOS cihazlarındaki tüm tarayıcıların kullandığı WebKit web tarayıcısı motorunun üç özelliğiyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Onlara göre bu açık nedeniyle gizlilik aracı görevini tam olarak yerine getiremiyor ve gerçek ağ adreslerini açığa çıkarıyor.

Gizlilik ve VPN arasındaki farklar

Uzmanların hatırlattığı üzere Private Relay, standart bir VPN (Virtual Private Network) hizmeti değil. VPN tüm sistem düzeyinde verileri korurken Apple’ın bu özelliği yalnızca Safari tarayıcısı kapsamında çalışıyor. Ayrıca hizmet sadece ücretli iCloud+ abonelerine sunuluyor. Bu nedenle kullanıcılar ağdaki faaliyetlerinin tamamen gizlendiğine inanarak risk altında kalabilir.

Sorunu ortaya çıkaran araştırmacılar özel bir web sitesi oluşturdu. Bu site sayesinde, cihazında Private Relay etkin olsa bile gerçek IP adresinin sızıp sızmadığını herkes kontrol edebilir. TechCrunch çalışanları da salı günü yapılan testler sırasında sitenin gerçek IP adreslerini başarıyla tespit ettiğini uygulamalı olarak doğruladıklarını belirtti.

Apple ile ilişkiler ve gelecekteki önlemler

Araştırmacı Tommy Mysk, X sosyal ağındaki sayfasında bu güvenlik açığı hakkında Apple şirketine resmî olarak başvurmamaya karar verdiklerini yazdı. Ona göre önceki deneyimler, şirketle iletişimin aylarca sürmesine, bildirimlerin görmezden gelinmesine ve bazı durumlarda sorunun etkisinin tamamen reddedilmesine neden olmuştu. Apple şu ana kadar bu durumla ilgili resmî bir açıklama yapmadı.

Buna rağmen sorunu tespit eden uzmanlar, geliştirdikleri Psylo adlı özel tarayıcıya bu tür IP adresi sızıntılarını önleyen özel koruma önlemleri eklediklerini açıkladı. Teknoloji dünyasındaki bu tür arızalar, kullanıcı verilerini koruma sistemlerinin sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

ApplePrivate RelaySafariWeb TarayıcısıSiber Güvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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