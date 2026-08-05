Mirjalol Qosimov "en iyisi" oldu: Temmuz ayında kimse OKMK'yı durduramadı

Özbekistan Süper Ligi'nde temmuz ayının en iyi teknik direktörü açıklandı ve ödül Mirjalol Qosimov'un oldu. OKMK'nın teknik direktörü, bir ay içinde takımını üç maçta da zafere taşıyarak diğer adayları geride bıraktı.

Bu seçim yalnızca resmî bir takdir değil. Temmuz ayında "madenciler"in futbolu, Mirjalol Qosimov'un takımının yeniden kupalar için ciddi bir mücadeleye döndüğünü gösterdi. Şimdi asıl soru şu: OKMK bu tempoyu sezon boyunca koruyabilecek mi?

Temmuz Qosimov için neden şanslı geçti?

OKMK, temmuz ayında oynadığı 3 maçın tamamını kazandı. Takım bu karşılaşmalarda rakip filelere 9 gol gönderirken kalesinde 4 gol gördü.

Bu rakamlar takımın yalnızca sonuç almakla kalmadığını, hücumda da oldukça etkili oynadığını gösteriyor. Bir ayda üç galibiyet, bir teknik direktör için en güçlü argümandır. Özellikle bu galibiyetlerin lig tablosundaki durumu da doğrudan etkilediği düşünüldüğünde, Qosimov'un ayın teknik direktörü seçilmesi mantıklı bir karar olarak öne çıkıyor.

Rekabet kolay değildi

Mirjalol Qosimov bu ödül için yarışırken ciddi bir rekabetle de karşılaştı. Temmuz ayının en iyi teknik direktörü adayları arasında şunlar da vardı:

Islom Ismoilov — "Neftçi",

Ro'ziqul Berdiyev — "Nasaf",

Vadim Abramov — "Dinamo"

da adaylar arasındaydı.

Bu isimler bile mücadelenin ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor. Çünkü söz konusu olan, Süper Lig'de kendi oyun tarzları, deneyimleri ve sonuçlarıyla tanınan teknik direktörler. Böyle bir ortamda Qosimov'un ilk sırayı alması, temmuz ayındaki çalışmasının özel olarak takdir edildiğini ortaya koyuyor.

OKMK lig tablosunda ne kadar yükselebilir?

OKMK şu anda Süper Lig puan tablosunda 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu, şampiyonluğu belirleyecek bir nokta değil; ancak takımın üst sıralar için mücadelede ciddi şanslara sahip olduğunu gösteriyor.

Temmuz ayındaki maksimum sonuç, OKMK'ya iki açıdan büyük bir ivme kazandırdı:

birincisi, takım puan bakımından üst sıralara yaklaştı;

ikincisi, futbolcuların özgüveni önemli ölçüde arttı.

Sezonun kritik dönemlerine yaklaşırken bu tür seriler genellikle bir takımın gerçek potansiyelini ortaya çıkarır. Qosimov'un öğrencileri bu tempoyu korursa, OKMK'yı yalnızca 4. sıra için mücadele eden bir takım olarak değerlendirmek hata olabilir.

Qosimov hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Mirjalol Qosimov, Özbek futbolunda deneyimli ve baskıyı iyi yönetebilen teknik direktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Onun takımları genellikle karakter, disiplin ve mücadele gücüyle öne çıkıyor.

Temmuz ayındaki OKMK da tam olarak bu özellikleri sergiledi:

sonuç almak için oynayabilmek,

hücumda verimlilik,

kritik anlarda puan kaybetmemek,

rekabette istikrarı korumak.

En önemlisi, Qosimov'un takımı bu ay kuru istatistiklerle değil, sahadaki sonuçlarıyla konuştu. Üç maçta üç galibiyet, teknik direktörün çalışmasının sahada karşılık bulduğu anlamına geliyor.

Temmuz ödülü, büyük yürüyüşün başlangıcı mı?

Ayın en iyi teknik direktörü ödülü her zaman sezonun sonucunu belirlemez. Ancak belirli bir takımın hangi yönde ilerlediğini gösterir. OKMK örneğinde bu ödül, takımın doğru yolda olduğunu ortaya koyuyor.

Şimdilik "madenciler" 4. sırada. Ancak temmuz ayındaki sonuçların ardından OKMK'ya farklı bir gözle bakmak gerekiyor. Qosimov'un takımı üst sıralar için mücadelede giderek daha tehlikeli bir güce dönüşüyor.

Bir aylık başarıyı sezon boyunca sürecek istikrarlı bir performansa dönüştürmek ise artık Qosimov'un temel görevi olacak.

Sizce Mirjalol Qosimov temmuz ayındaki ödülü en çok hak eden aday mıydı? OKMK sezonu ilk üçte tamamlayabilir mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın.