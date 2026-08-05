Samsung yapay zekâ sistemleri için yeni bellek mimarisini tanıttı

Samsung Electronics, Future of Memory and Storage (FMS) 2026 konferansında yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ileri teknoloji çalışmalarını tanıttı. ixbt.com’un aktardığına göre, sunulan yeni konseptler arasında en dikkat çekeni, gelecekte veri işleme hızını büyük ölçüde artırabilecek zHBM bellek mimarisi oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde yapay zekâ teknolojilerinin hızlı gelişimi, veri aktarım hızı ve bellek kapasitesi konusunda yüksek gereksinimler doğuruyor. Güney Koreli teknoloji devinin tanıttığı zHBM konsepti, tam olarak bu sorunları çözmeyi amaçlıyor ve modern veri merkezleri ile sinir ağlarının eğitim süreçlerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

zHBM mimarisi ve yetenekleri

Yeni zHBM yaklaşımının temel özelliği, yüksek hızlı belleği geleneksel biçimde yan yana yerleştirmek yerine doğrudan yapay zekâ hızlandırıcısının üzerine konumlandırmasıdır. Bu yenilikçi yapı, verilerin aktarılması gereken mesafeyi kısaltıyor.

Samsung’un tahminlerine göre bu mimari, HBM5 nesline kıyasla bir dizi önemli avantaj sağlayabilir:

Yaklaşık 8 kat daha yüksek performans

Bellek yoğunluğunda 10 kattan fazla artış

Enerji verimliliğinde 3 kat artış

Isıl direncin yüzde 50’den fazla azalması

Bununla birlikte şirket temsilcileri, bu göstergelerin henüz hazır cihazların test sonuçları olmadığını, zHBM konseptine ilişkin ilk hesaplama tahminleri olduğunu özellikle vurguladı.

V10 Bonding V-NAND ve diğer yeni çalışmalar

Konferansta ayrıca 400’den fazla katmana sahip V10 Bonding V-NAND prototipi de tanıtıldı. Bu teknoloji, Bonding Vertical (BV) şemasını kullanıyor. Bu yöntemde bellek hücresi dizisi ile kontrol devreleri ayrı olarak üretiliyor ve ardından tek bir yapıda birleştiriliyor.

Samsung’a göre bu yöntem, V9 V-NAND nesline kıyasla depolama yoğunluğunu yüzde 58 artırıyor; okuma, yazma ve veri aktarım hızlarını da iyileştiriyor. Etkinlikte ayrıca uç yapay zekâ sistemleri için zNAND-O konsepti, HBM4E, HBM5, LPDDR5X-PIM ile PM1763 ve BM1773 kurumsal sabit diskleri de sergilendi.

Samsung, şu ana kadar bu umut vadeden çalışmaların ticari olarak piyasaya sürülme tarihleri, fiyatı ve yapay zekâ hızlandırıcılarıyla uyumluluğu hakkında net bilgi vermedi. Bu nedenle söz konusu sunum, seri üretim ürünlerinden ziyade geleceğin teknolojilerini sergiliyor.