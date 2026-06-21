Cristiano Ronaldo Eleştirilerden Nasıl Korunuyor? Diogo Dalot Takım Sırlarını Açıkladı

·39·Spor
Cristiano Ronaldo Eleştirilerden Nasıl Korunuyor? Diogo Dalot Takım Sırlarını Açıkladı

Portekiz milli takım savunmacısı Diogo Dalot, Dünya Kupası boyunca takım kaptanı Cristiano Ronaldo çevresinde oluşan baskı ve eleştirilerle nasıl mücadele edildiği hakkında detaylı bilgi verdi. Manchester United oyuncusuna göre, dış gürültülere rağmen takım içindeki atmosfer istikrarını koruyor. Goal.com haberine göre belirtildi.

Bilindiği üzere, Portekiz'in Kongo DR ile oynadığı maçtaki 1-1'lik beraberlik sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Thierry Henry de dahil olmak üzere birçok uzman, dikkatin Ronaldo'nun kişisel rekorlarından ziyade takım başarısına odaklanması gerektiğini vurguladı. Ancak Goal.com'un haberine göre, Roberto Martinez yönetimindeki takım böyle bir senaryoya önceden hazırlıklıydı.

Önceden Planlanmış Koruma

Diogo Dalot, turnuva başlamadan önce takım üyelerinin özel bir toplantı yaparak sosyal medyadaki olası saldırıları tartıştıklarını belirtti. Bu görüşme, futbolcuların zihinsel olarak hazırlanmalarına ve dış etkenlerle dikkatlerinin dağılmamasına yardımcı oldu.

"Bu çok basit. Soyunma odasında, henüz Dünya Kupası'na gelmeden önce, bu eleştiriler ve sosyal medya hakkında detaylıca konuşma fırsatımız olmuştu. Sanki tüm bunların olacağını önceden biliyormuşuz gibiydi. Kadroda Cristiano gibi efsanevi bir oyuncu varken, her zamankinden daha hazırlıklı olmamız gerekiyordu", diye açıkladı Dalot.

Savunmacının sözlerine göre, dış baskı takım içindeki birlikteliği zayıflatamadı. Aksine, futbolcular tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle daha da kenetlendiler. Eleştirilerin çoğunun asılsız, adaletsiz veya aşırı abartılı olduğunun farkındalar.

Ronaldo'nun 20 Yıllık Tecrübesi

Bugün 41 yaşına giren Cristiano Ronaldo için bu tür bir ilgi yeni değil. Al-Nassr forveti, yirmi yılı aşkın süredir Portekiz milli takımının ana yıldızı olarak ilgi odağı konumunda. Dalot, özellikle kaptanın tecrübesinin takıma sükunet verdiğini kaydetti.

"Herkes Cristiano'nun eleştirileri ne kadar iyi karşıladığını bilir. Milli takımda 20 yılı aşkın tecrübesi var. Takıma güven veriyor ve bu tür konuşmaların oyunun bir parçası olduğunu anlatıyor. Dünyanın en büyük turnuvasında yer alırken bu tür durumlar doğaldır", diyor savunmacı.

Özbek futbolseverler için de Cristiano Ronaldo fenomeni her zaman ilgi çekici olmuştur. Onun her hareketi sadece Avrupa'da değil, bölgemizde de hararetle tartışılıyor. Dalot'un bu açıklaması, Portekiz milli takımının liderini her durumda korumaya hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cristiano RonaldoPortekizDiogo DalotFutbolDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lamine Yamal Lionel Messi'nin İzinde: İspanyol Yıldız Yeni Pozisyonunu AçıkladıLamine Yamal Lionel Messi'nin İzinde: İspanyol Yıldız Yeni Pozisyonunu AçıkladıBugün, 18:51Jude Bellingham ve Harry Kane: İngiltere Milli Takımı'nın Yeni LiderleriJude Bellingham ve Harry Kane: İngiltere Milli Takımı'nın Yeni LiderleriBugün, 18:17Abduqodir Husanov turnuvanın en hızlı üç futbolcusu arasında yer aldıAbduqodir Husanov turnuvanın en hızlı üç futbolcusu arasında yer aldıBugün, 18:09Manchester United'ın Radarındaki Hayden Hackney: Uzmanlardan Transfer UyarısıManchester United'ın Radarındaki Hayden Hackney: Uzmanlardan Transfer UyarısıBugün, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi'nin Yerini Dolduruyor: Suudi Arabistan Teknik Direktöründen ÖvgüLamine Yamal Lionel Messi'nin Yerini Dolduruyor: Suudi Arabistan Teknik Direktöründen ÖvgüBugün, 17:33Gavi eleştiriler hakkında: «Portekiz bizden iki kat daha az eleştirildi»Gavi eleştiriler hakkında: «Portekiz bizden iki kat daha az eleştirildi»Bugün, 17:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı