Portekiz milli takım savunmacısı Diogo Dalot, Dünya Kupası boyunca takım kaptanı Cristiano Ronaldo çevresinde oluşan baskı ve eleştirilerle nasıl mücadele edildiği hakkında detaylı bilgi verdi. Manchester United oyuncusuna göre, dış gürültülere rağmen takım içindeki atmosfer istikrarını koruyor. Goal.com haberine göre belirtildi.

Bilindiği üzere, Portekiz'in Kongo DR ile oynadığı maçtaki 1-1'lik beraberlik sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Thierry Henry de dahil olmak üzere birçok uzman, dikkatin Ronaldo'nun kişisel rekorlarından ziyade takım başarısına odaklanması gerektiğini vurguladı. Ancak Goal.com'un haberine göre, Roberto Martinez yönetimindeki takım böyle bir senaryoya önceden hazırlıklıydı.

Önceden Planlanmış Koruma

Diogo Dalot, turnuva başlamadan önce takım üyelerinin özel bir toplantı yaparak sosyal medyadaki olası saldırıları tartıştıklarını belirtti. Bu görüşme, futbolcuların zihinsel olarak hazırlanmalarına ve dış etkenlerle dikkatlerinin dağılmamasına yardımcı oldu.

"Bu çok basit. Soyunma odasında, henüz Dünya Kupası'na gelmeden önce, bu eleştiriler ve sosyal medya hakkında detaylıca konuşma fırsatımız olmuştu. Sanki tüm bunların olacağını önceden biliyormuşuz gibiydi. Kadroda Cristiano gibi efsanevi bir oyuncu varken, her zamankinden daha hazırlıklı olmamız gerekiyordu", diye açıkladı Dalot.

Savunmacının sözlerine göre, dış baskı takım içindeki birlikteliği zayıflatamadı. Aksine, futbolcular tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle daha da kenetlendiler. Eleştirilerin çoğunun asılsız, adaletsiz veya aşırı abartılı olduğunun farkındalar.

Ronaldo'nun 20 Yıllık Tecrübesi

Bugün 41 yaşına giren Cristiano Ronaldo için bu tür bir ilgi yeni değil. Al-Nassr forveti, yirmi yılı aşkın süredir Portekiz milli takımının ana yıldızı olarak ilgi odağı konumunda. Dalot, özellikle kaptanın tecrübesinin takıma sükunet verdiğini kaydetti.

"Herkes Cristiano'nun eleştirileri ne kadar iyi karşıladığını bilir. Milli takımda 20 yılı aşkın tecrübesi var. Takıma güven veriyor ve bu tür konuşmaların oyunun bir parçası olduğunu anlatıyor. Dünyanın en büyük turnuvasında yer alırken bu tür durumlar doğaldır", diyor savunmacı.

Özbek futbolseverler için de Cristiano Ronaldo fenomeni her zaman ilgi çekici olmuştur. Onun her hareketi sadece Avrupa'da değil, bölgemizde de hararetle tartışılıyor. Dalot'un bu açıklaması, Portekiz milli takımının liderini her durumda korumaya hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.