Brezilya Başkanı sakat Neymar ile dalga geçti: Uzaktan çalışan futbolcu

Brezilya Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, milli takım forveti Neymar etrafındaki duruma değinerek onu futbol tarihinin ilk "uzaktan çalışan" oyuncusu olarak nitelendirdi. Devlet başkanı, sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı tribünden izlemek zorunda kalan yıldız futbolcunun durumuyla şaka yaptı. Goal.com'un haberine göre.

Belo Horizonte'deki konuşması sırasında başkan genç bir taraftarla sohbet etti. Çocuk, Neymar'ı mevcut "Selecao"nun en iyi futbolcusu olarak tanımladığında, Lula da Silva 34 yaşındaki forvetin fiziksel durumu ve sahada olmayışına dikkat çekti. Globo'nun haberine göre başkan, sosyal medyada yayılan popüler bir şakayı hatırlattı.

"Dün internette ilginç bir şey okudum: Neymar, dünyada 'home office' (evden çalışan) çağrısı alan ilk futbolcuymuş. Yakında yapay zeka yardımıyla 11 tane Pele'den oluşan bir milli takım kurmamız gerekecek herhalde", diyerek güldü Brezilya lideri.

Sakatlık ve rehabilitasyon süreci

Şu anda Brezilya'nın Santos kulübü forması giyen Neymar, kalf kaslarındaki ikinci derece sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nın ilk maçlarını kaçırdı. Şu anda New Jersey eyaletinde grup çalışmalarından ayrı olarak rehabilitasyon antrenmanları yapıyor. Brezilya sağlık ekibi, onu turnuvanın belirleyici aşamalarına kadar kadroya döndürmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Bilindiği üzere, Brezilya milli takımı Kuzey Amerika'da düzenlenen bu Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluk unvanını kazanmayı hedefliyor. Neymar takımın ana lideri olarak görülse de, sık sık sakatlanması taraftarlar ve yönetim arasında çeşitli tartışmalara neden oluyor.

Lula da Silva'nın futbolcularla ilgili geçmişi

Bu, başkanın Brezilya yıldızları hakkında yaptığı ilk sert veya şakacı çıkış değil. 2006 yılında da Lula da Silva, efsanevi Ronaldo Nazario'nun (Fenomeno) fiziksel durumu hakkında şüphelerini dile getirmişti. O dönemde teknik direktör Carlos Alberto Parreira ile yaptığı görüşmede, Ronaldo'nun "şişman" olarak adlandırılmasıyla ilgili sorular sormuştu.

O olay büyük bir tartışmaya dönüşmüş ve Ronaldo, başkana yanıt olarak onun alkol kullanımına dair söylentileri hatırlatarak sert bir tepki göstermişti. Mevcut durumda ise Neymar'ın başkanın şakasına karşı henüz resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Brezilya milli takımının gelecek aşamalardaki sonuçları, büyük ölçüde Neymar'ın kadroya dönmesine ve sportif formuna bağlı kalmaya devam ediyor. Taraftarlar ise "uzaktan çalışmanın" sona ermesini ve forvetin bir an önce yeşil sahalara dönmesini bekliyor.