2026 Dünya Kupası: 15 kurtarış yapan Curaçao kalecisi heykel istiyor!

Curaçao milli takım kalecisi Eloy Room, Dünya Kupası grup aşamasının 2. maçında Ekvador'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı. Curaçao, bu maçta güçlü rakibiyle 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı.

Tim Howard rekoruna bir adım kala ve maçın kahramanı

37 yaşındaki deneyimli kaleci Eloy Room, Ekvador maçının gerçek kahramanı oldu. Rakip futbolcular tarafından gönderilen 15 isabetli şutu kurtararak kalesini gole kapattı ve haklı olarak maçın adamı seçildi.

Maçtan sonra, ABD'li efsane kaleci Tim Howard'ın 2014 Dünya Kupası'ndaki ünlü rekorunu hatırlattı:

«Tim Howard'ın rekorunu kıramadığım için biraz üzgünüm. Belçika maçında 16 kurtarış yapmıştı. O maçı izlemiştim. Yine de bugünkü sonucumuzla gurur duyuyorum».

«Curaçao'da bana bir heykel dikmeliler»

Kariyerinin en ideal ve en iyi maçlarından birini çıkardığını belirten kaleci, takım arkadaşlarına teşekkür etti ve şaka yollu ülkesine seslendi:

«Bir kaleci için neredeyse kusursuz bir maçtı. Bu sadece benim değil, tüm takımın emeği. Ben kurtarışlar yapıyorum ama sahada tek yürek olarak savaşıyoruz. Kısacası, bence artık Curaçao'da bana bir heykel dikmeliler», dedi kaleci gülerek.

Önümüzde belirleyici üçüncü tur var

Curaçao için bu beraberlik altın değerindeydi ve tarihi bir sonuç elde ettiler. Grup aşamasının son ve belirleyici turunda milli takımları şu heyecan verici maçlar bekliyor: