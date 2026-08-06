Islam Makhachev'in kıyafetini dikerken görüntülendiği video hayranlarını şaşırttı (video)

UFC dövüşçüsü Islam Makhachev'in yer aldığı video, sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Görüntülerde yorumcu, sporcudan ne yaptığını soruyor. Makhachev ise kendi gömleğini diktiğini söylüyor.

Yorumcu, bu işi bir terziye yaptırabileceğini ve hizmet ücretinin yalnızca 5 dolar olduğunu hatırlatıyor. Dövüşçü ise esprili bir şekilde şu anda parasının olmadığını, gelecek hafta parası olacağını söylüyor.

Makhachev, "Terzilerden daha iyi dikerim çünkü bunu büyükannemden öğrendim" diyor.

Onun mütevazılığı ve dikiş bilmesi hayranlarının beğenisini kazandı. Kullanıcılar yorumlarda dövüşçünün yalnızca oktagonda değil, günlük yaşamda da kendi işini görebilmesini övdü.