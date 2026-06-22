Jose Mourinho Real Madrid'de Devrim Başlattı: Takımın Transfer Politikası Tamamen Değişti

·154·Spor
Jose Mourinho Real Madrid'de Devrim Başlattı: Takımın Transfer Politikası Tamamen Değişti

Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönen Jose Mourinho, kısa sürede takımın transfer politikasını kökten değiştirmeyi başardı. "The Special One" lakaplı teknik adam, Santiago Bernabeu'da daha önce nadiren görülen mutlak kontrolü eline aldı. Artık kulüp, uzun vadeli projelerden vazgeçerek anında sonuç verebilecek deneyimli yıldızları satın almaya odaklanıyor. Goal.com haberine göre.

ESPN'in verdiği bilgilere göre, Madrid'deki Hotel Santo Mauro'da gerçekleştirilen gizli toplantı, kulübün yeni döneminin temelini attı. Toplantıda Mourinho; kulüp CEO'su Jose Angel Sanchez, baş gözlemci Juni Calafat ve ünlü menajer Jorge Mendes ile yaz transfer planını kararlaştırdı. Carlo Ancelotti döneminde yönetim teknik direktörün taleplerini sık sık reddederken, şu an tüm kararlar doğrudan Portekizli uzmanın isteğine göre alınıyor.

Yeni Strateji: Gelecek Değil, Bugün Önemli

Mourinho'nun gelişiyle birlikte kadronun yaş ortalaması keskin bir şekilde yükseldi. 2025 yılında Real Madrid tarafından transfer edilen futbolcuların yaş ortalaması 21 iken, bu yaz rakam 29'a ulaştı. Bu durum, kulübün artık genç yeteneklerin peşinden koşmak yerine, halihazırda gelişmiş ve kazanmaya hazır "savaşçılar" topladığını gösteriyor.

Bu yeni yaklaşımın ilk sonuçları olarak Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi futbolcuların transferleri gösterilebilir. Ayrıca, kısa süre içinde Denzel Dumfries'ın da takıma katılması bekleniyor. Mourinho için futbolcunun yaşı değil, uluslararası arenadaki deneyimi ve zihinsel gücü ön plana çıktı.

Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında transfer edilen Marc Cucurella hamlesi, Mourinho'nun nüfuzunun ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı. Edinilen bilgilere göre, teknik direktör savunmacı ile şahsen görüşüp onun Şampiyonlar Ligi maçlarını analiz ederek anlatmış ve futbolcunun Madrid'e gelmesinde belirleyici rol oynamış.

Bernardo Silva konusunda da Mourinho kararlılığını gösterdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve Atletico Madrid ile Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çeken 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu Mourinho ana hedef olarak belirledi. Teknik direktöre göre, takımın merkezine liderlik vasıfları olan ve durmaksızın çalışabilen profesyonel bir futbolcu gerekiyordu.

Sıradaki Hedefler: Enzo Fernandez ve Ruben Dias

Mourinho'nun "galibiyet makinesi" kurma planı bununla sınırlı değil. Şu an kulübün radarında iki büyük isim bulunuyor:

  • Enzo Fernandez — orta sahayı daha da güçlendirmek için ana aday;
  • Ruben Dias — savunma hattında istikrar sağlayacak lider;
  • Denzel Dumfries — sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için beklenen transfer.
Real Madrid taraftarları ve uzmanlar, Mourinho'nun bu denli geniş yetkilere sahip olmasını farklı şekillerde karşılıyor. Ancak bir şey kesin: Madrid kulübü, 2026 Dünya Kupası öncesinde en savaşçı ve deneyimli kadrolarından birini kuruyor. Mourinho uzun vadeli projelerle değil, burada ve şimdi kupaları kazanmakla meşgul.

Real MadridJose MourinhoTransferlerFutbolBernardo Silva
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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