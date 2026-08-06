Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bruno Guimarães transferi hakkında ne dedi

Goal.com'un haberine göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Dublin'deki sezon öncesi hazırlık maçının ardından Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimarães hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili görüşlerini açıkladı. İngiltere Premier Ligi'ndeki iki rakip arasında 75 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler yayılmasına rağmen İspanyol teknik adam bu konuda ketum kalmayı tercih etti. Goal.com haber veriyor.

Real Betis'e karşı oynanan ve 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısı, Birleşik Krallık medyasının ilgi odağı oldu. Gazeteciler Brezilyalı futbolcunun olası transferini ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yola çıktığı iddialarını sorduğunda Arteta, başka bir kulübe ait oyuncular hakkında konuşmayacağını kesin bir dille belirtti.

Orta sahayı güçlendirme adımı

Mikel Arteta, somut bir gelişme yaşandığında ve bunu duyurma imkânı doğduğunda doğrudan yanıt vereceğini söyledi. Bruno Guimarães transferi, Arsenal'in kadro derinliğini artırması ve Declan Rice, Martin Ødegaard ile Mikel Merino'nun yanına üst düzey bir oyuncu daha eklemesi açısından önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.

Ocak 2022'de Lyon'dan Newcastle United'a transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kısa sürede takımın temel direklerinden biri hâline geldi. Liderlik özellikleri, Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında ve 2025'te Lig Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve bu durum transfer bedelinin neden bu kadar yüksek değerlendirildiğini gösteriyor.

Christian Nørgaard Everton'ın yolunu tuttu

Bruno Guimarães hakkındaki haberlerin gölgesinde Arsenal'de kadro değişiklikleri de yaşanıyor. Christian Nørgaard, Everton'a transfer oldu. Nørgaard, Londra ekibinin son şampiyonluk sezonunda soyunma odasının önemli isimlerinden biri hâline gelmişti.

Mikel Arteta, Danimarkalı futbolcunun kulübe katkısını övdü ve takımı bir arada tutmadaki rolünü özellikle vurguladı. Arteta, Christian Nørgaard'a yeni kulübünde büyük başarılar diledi ve gösterdiği çabalar için teşekkür etti.