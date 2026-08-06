Michael Owen, Vinicius'un Arsenal'e Transferini Reddetti

·60·Spor
Michael Owen, Vinicius'un Arsenal'e Transferini Reddetti

Londra ekibi Arsenal'in, Madrid'in Real Madrid takımının yıldızı Vinicius Junior'ı kadrosuna katmayı planladığına dair haberler yayıldı. Ancak Kraliyet kulübünün eski forveti Michael Owen, GOAL'a verdiği röportajda Brezilyalı futbolcunun İngiltere Premier Lig'ine transfer olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı. Bu transfer söylentileri, futbolcunun sözleşmesinin sona ermek üzere olması ve yeni şartlar konusunda henüz anlaşmaya varılamaması nedeniyle gündeme oturdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibinin kadroyu daha da güçlendirmek amacıyla 150 milyon avroluk bir teklif hazırladığı iddia edilmişti. Sözleşmesinin bitmesine 12 aydan az süre kalan Vinicius, kariyerinde önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Taraflar yeni bir anlaşma konusunda uzlaşamazsa Madrid kulübü futbolcuyu satmak zorunda kalabilir.

Michael Owen transfer ihtimalini neden düşük görüyor?

Real Madrid ve Liverpool formaları giymiş eski forvet Michael Owen'a göre böyle bir transfer gerçekleşirse bu gerçekten sansasyonel bir transfer olurdu. Owen, Brezilyalı kanat oyuncusunun mevkisinde dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ve Arsenal'in tam da bu bölgeyi güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Buna rağmen Owen, bu transfere hiç inanmadığını açıkça söyledi. Uzman, Vinicius daha önce Premier Lig'de forma giymemiş olsa da üst düzey yeteneğinin bu ligde de zorlanmamasını sağlayacağını düşünüyor. Ancak transferin kendisi şimdilik gerçeklikten uzak.

Madrid kulübündeki iç rekabet ve hedefler

Uzmanlara göre futbolcunun çevresindeki durumu, takımdaki statüsü de etkiliyor. Kylian Mbappe'nin takıma katılmasının ardından Fransız forvet, Real Madrid'in başlıca yıldızı haline geldi. Vinicius'un ise sahada her zaman başrolü oynamak isteyen futbolculardan biri olduğu bir sır değil.

Michael Owen ayrıca her oyuncunun takımda kilit figürlerden biri olmak istemesinin doğal olduğunu, ancak bu faktörün futbolcunun kariyerindeki sonraki adımları nasıl etkileyeceğini zamanın göstereceğini söyledi. Şimdilik bu seviyede bir transferi gerçekleştirmek Arsenal için zorlu bir görev olmaya devam ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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