Xiaomi, 150 dolarlık yeni Redmi 17 5G akıllı telefonunu tanıttı

·131·Teknoloji
Xiaomi, 150 dolarlık yeni Redmi 17 5G akıllı telefonunu tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında uygun fiyatlı yeni Redmi 17 5G akıllı telefonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, büyük ekranı, yüksek kapasiteli bataryası ve bütçe segmenti için gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor ve kullanıcılara geniş olanaklar sunuyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon, 6,9 inçlik IPS ekranla donatılmış. Ekranın çözünürlüğü 1600 × 720 piksel. Ayrıca ekran, 120 Hz yenileme hızını ve 800 nit maksimum parlaklığı destekliyor. Bu değerler, söz konusu fiyat segmentindeki cihazlar için oldukça yüksek kabul ediliyor.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın merkezinde, 6 nanometrelik üretim süreciyle geliştirilen 8 çekirdekli Unisoc T8300 işlemci bulunuyor. Yazılım tarafında ise modern HyperOS 3 işletim sistemi tercih edilmiş. Bu donanım, günlük görevlerde istikrarlı bir performans sunuyor.

Akıllı telefonun en önemli avantajlarından biri bataryası. Pil kapasitesi tam 6300 mAh. Xiaomi temsilcilerine göre bu batarya, temel çalışma özelliklerini kaybetmeden dört yıl boyunca kullanılabiliyor.

Şarj ve ek özellikler

Cihaz, 15 W kablolu şarj teknolojisinin yanı sıra 7,5 W ters kablolu şarj desteği sunuyor. Kullanıcılar ayrıca Power Delivery ve Quick Charge protokollerinden yararlanabiliyor.

  • Ön kamera: 13 megapiksel
  • Ana kamera: 8 megapiksel
  • Bağlantı seçenekleri: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C
  • Ek kolaylıklar: 3,5 mm kulaklıklar için klasik jak ve yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı
Cihazın kalınlığı 8,15 milimetre, ağırlığı ise 210 gram. Akıllı telefonun ölçüleri 171,56 × 79,47 milimetre.

Fiyatlar ve renk seçenekleri

Kullanıcılara gri, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı kasa rengi sunuluyor. Fiyatlara gelince, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç modeli 999 yuan (yaklaşık 150 ABD doları) olarak belirlenmiş. 6 GB RAM ve 128 GB flash depolama alanına sahip gelişmiş model ise 1199 yuan (yaklaşık 180 dolar) fiyatla satışa sunuluyor.

XiaomiRedmiRedmi 17Akıllı TelefonAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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