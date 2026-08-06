Kristian Norgor Arsenal'den Everton'a Transfer Oldu

Londra ekibi Arsenal'in orta saha oyuncusu Kristian Norgor kariyerine Everton'da devam edecek. 32 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Liverpool kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı ve transfer bedeli 7 milyon sterlin oldu. Goal.com haber verdi.

Tecrübeli ön libero, geçen yaz Brentford'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Ancak takımın iç ligdeki başarılarına rağmen Mikel Arteta yönetiminde ilk 11'de düzenli olarak forma giyemedi. Bunun sonucunda futbolcu, daha fazla süre alabilmek için başka bir takıma geçmeye karar verdi.

Mikel Arteta'nın Tavsiyesi

Norgor'un belirttiğine göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Everton'a transferini destekledi ve bu hamleye olumlu yaklaştı. İspanyol teknik adam, futbolculuk kariyerinde David Moyes yönetiminde Liverpool'da forma giydiği için bu kulüp ve teknik direktör hakkında yalnızca sıcak anılara sahip.

"Bu olası transfer hakkında kendisiyle çok konuştum. Arteta, Everton ve David Moyes hakkında yalnızca olumlu görüşler dile getirdi" diyen Kristian Norgor, kulübün basın servisine verdiği röportajda böyle konuştu.

Everton İçin Önemli Bir Adım

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen David Moyes, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığı için memnun. Kristian Norgor, yaz transfer döneminde Liverpool kulübünün dördüncü resmi transferi oldu.

Futbolcu, Arsenal'de yalnızca bir sezon geçirerek İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanan tarihi takımın bir parçası oldu. Ancak tüm kulvarlarda sadece 20 maça çıkması ve bunların yalnızca 7'sinde ilk 11'de yer alması, ayrılığının başlıca nedeni oldu.