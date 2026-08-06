Electronic Arts borsadan çıktı: oyun devi özel mülkiyete geçti

Dünyanın önde gelen oyun geliştiricilerinden biri olan Electronic Arts, tarihindeki en büyük LBO işlemini tamamlayarak halka açık şirket statüsünden vazgeçti ve tamamen özel mülkiyete geçti. ixbt.com'a göre, 55 milyar dolar değerindeki bu dev anlaşmanın ardından şirket hisselerinin NASDAQ borsasındaki işlemleri durduruldu ve eski hissedarlara hisse başına 210 dolar ödendi. The Sims, Battlefield ve EA Sports FC gibi ünlü serilerin yaratıcısı artık yüzde 93 oranında Suudi Arabistan'ın varlık fonuna ait. Ayrıca şirket yaklaşık 20 milyar dolarlık yeni borç yükü üstlendi. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Geçtiğimiz yılın eylül ayında duyurulan bu satın alma sürecinde başlıca alıcılar Public Investment Fund (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners yatırım şirketleri oldu. Finansal yapının dikkat çeken yanı, varlık fonunun kendi kaynaklarından yaklaşık 36 milyar dolar yatırım yapması, yaklaşık 20 milyar dolarlık ek finansmanın ise JPMorgan Chase tarafından borç olarak sağlanmasıydı. Sonuç olarak bu dev yükümlülük EA'nın bilançosuna aktarıldı ve şirketin toplam borç yükü yaklaşık on kat arttı.

Yeni yönetim yapısı ve finansal baskı

Kapsamlı değişikliklere rağmen CEO Andrew Wilson görevini korudu ve şirkette yeni bir yönetim yapısının uygulamaya alındığını açıkladı. Buna göre Cam Weber oyun stüdyolarının faaliyetlerinden sorumlu olurken, David Tinson şirketin operasyonel süreçlerini yönetmeye başladı. Ancak analistlere göre, alınan dev borcu halka açık şirket statüsü ve hisse satışlarından elde edilen gelir olmadan ödemek zorunda kalmak EA'nın stratejisini ciddi biçimde etkileyebilir.

Finansal baskı koşullarında şirketin maliyetleri azaltması, bazı stüdyoları kapatması veya gelecekteki projeleri seçerken çok daha temkinli davranması bekleniyor. Uzmanlara göre EA bundan böyle yeni ve deneysel fikirlerden çok, kendini kanıtlamış serilere, oyun içi satın alımlara ve sürekli para kazanma modellerine daha fazla dayanacak. Bununla birlikte Silver Lake temsilcileri, yapay zekâ teknolojilerinin içerik üretim sürecini hızlandırabileceğini ve üretim verimliliğini artırabileceğini umuyor.

Siyasi bağlam ve gelecek beklentileri

Şirketin Suudi Arabistan'ın varlık fonunun kontrolüne geçmesi, bazı soru işaretlerini ve endişeleri de beraberinde getirdi. Fonun ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kontrol edilmesi ve hükümetin insan hakları politikalarının uluslararası alanda eleştirilmesi, bazı oyuncuları endişelendiriyor. Özellikle The Sims gibi projelerdeki kapsayıcılık ve çeşitlilik temalarının yeni sahiplerden etkilenebileceği tartışılıyor. Ancak Electronic Arts ve yatırımcılar, şirketin yaratıcı yönünü değiştirme niyetinde olmadıklarını kesin bir dille vurguladı.

Geçtiğimiz mali yılı yaklaşık 7,5 milyar dolar gelirle tamamlayan Electronic Arts, dünya oyun sektörünün en güçlü oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Şimdi yeni özel sahiplerin önünde ana serilerin değerini korumak, iş büyümesini sağlamak ve oyun sektörü tarihindeki en büyük borç finansmanıyla gerçekleştirilen satın alma işlemini haklı çıkarmak gibi zorlu görevler bulunuyor.