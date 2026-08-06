Arsenal, Bruno Guimarães transferi için 75 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

·48·Spor
Arsenal, Bruno Guimarães transferi için 75 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

İngiltere'nin Arsenal kulübü, kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım atarak Newcastle kaptanı Bruno Guimarães'in transferi için 75 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı. Brezilyalı orta sahanın önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ancak bu transferin taktik açıdan gerekliliği, eski oyuncular da dahil olmak üzere futbol kamuoyunda çeşitli soru işaretleri yaratıyor. Goal.com haberine göre.

Newcastle'ın eski yıldızı Chris Waddle, BetBrain'e verdiği röportajda bu transferin mantığı karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Ona göre takımın merkez orta sahasında zaten yeterli derinlik bulunurken, Brezilyalı futbolcunun ilk 11'de hangi pozisyonda oynayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Waddle, geçen sezon Declan Rice'ın daha ileri bir pozisyonda oynadığını, Martin Zubimendi'nin ise daha geride görev yaptığını belirtti. Bu nedenle Arsenal'in iyi işleyen bir orta saha düzenine sahipken neden böyle bir adım attığı anlaşılmıyor.

Transferin ardındaki soru işaretleri ve kadro rotasyonu

Chris Waddle'a göre Bruno Guimarães, topla oynamaktan çekinmeyen ve sahanın her bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu. Ancak Arsenal kadrosunda bu özelliklere sahip oyuncuların yeterince bulunması, kulübün bu transferi sonuna kadar sürdürmesi konusunda uzmanları şaşırttı.

Liverpool'un eski savunmacısı Jamie Carragher da bu transferin, sezonun sonunda istikrarı korumakta zorlanan Martin Zubimendi'nin geleceğini olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Waddle ise takım gelecek sezon dört kupada mücadele edecekse, bu transferin ilk 11'i güçlendirmekten çok oyuncuları dinlendirmek ve rotasyon yapmak açısından önemli bir adım olacağını vurguladı.

Kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar

Sky Sports'un haberine göre futbolcu, Tyneside'dan güzel anılarla ayrılıyor. Newcastle'ı 2025 Lig Kupası zaferinin ardından, kulübe 1955'ten bu yana ilk kez bir iç saha kupası kazandıran kaptan olarak tarihe geçti. Buna rağmen mali şartlar üzerinde anlaşmaya varılmış olmasına karşın, Arsenal'in transfer sürecindeki tutumu Newcastle'da bir miktar rahatsızlık yarattı.

Sky Sports gazetecisi Keith Downie'ye göre Arsenal'in son beş-altı hafta boyunca Newcastle ile doğrudan iletişime geçmek yerine aracılar üzerinden hareket etmesi, kulüp yönetiminin itirazına ve bir miktar şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

ArsenalBruno GuimarãesNewcastlePremier LeagueTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirDerby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirBugün, 22:12Lionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduLionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduBugün, 21:57Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıLokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıBugün, 21:50Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)