Arsenal, Bruno Guimarães transferi için 75 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

İngiltere'nin Arsenal kulübü, kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım atarak Newcastle kaptanı Bruno Guimarães'in transferi için 75 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı. Brezilyalı orta sahanın önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ancak bu transferin taktik açıdan gerekliliği, eski oyuncular da dahil olmak üzere futbol kamuoyunda çeşitli soru işaretleri yaratıyor. Goal.com haberine göre.

Newcastle'ın eski yıldızı Chris Waddle, BetBrain'e verdiği röportajda bu transferin mantığı karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Ona göre takımın merkez orta sahasında zaten yeterli derinlik bulunurken, Brezilyalı futbolcunun ilk 11'de hangi pozisyonda oynayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Waddle, geçen sezon Declan Rice'ın daha ileri bir pozisyonda oynadığını, Martin Zubimendi'nin ise daha geride görev yaptığını belirtti. Bu nedenle Arsenal'in iyi işleyen bir orta saha düzenine sahipken neden böyle bir adım attığı anlaşılmıyor.

Transferin ardındaki soru işaretleri ve kadro rotasyonu

Chris Waddle'a göre Bruno Guimarães, topla oynamaktan çekinmeyen ve sahanın her bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu. Ancak Arsenal kadrosunda bu özelliklere sahip oyuncuların yeterince bulunması, kulübün bu transferi sonuna kadar sürdürmesi konusunda uzmanları şaşırttı.

Liverpool'un eski savunmacısı Jamie Carragher da bu transferin, sezonun sonunda istikrarı korumakta zorlanan Martin Zubimendi'nin geleceğini olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Waddle ise takım gelecek sezon dört kupada mücadele edecekse, bu transferin ilk 11'i güçlendirmekten çok oyuncuları dinlendirmek ve rotasyon yapmak açısından önemli bir adım olacağını vurguladı.

Kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar

Sky Sports'un haberine göre futbolcu, Tyneside'dan güzel anılarla ayrılıyor. Newcastle'ı 2025 Lig Kupası zaferinin ardından, kulübe 1955'ten bu yana ilk kez bir iç saha kupası kazandıran kaptan olarak tarihe geçti. Buna rağmen mali şartlar üzerinde anlaşmaya varılmış olmasına karşın, Arsenal'in transfer sürecindeki tutumu Newcastle'da bir miktar rahatsızlık yarattı.

Sky Sports gazetecisi Keith Downie'ye göre Arsenal'in son beş-altı hafta boyunca Newcastle ile doğrudan iletişime geçmek yerine aracılar üzerinden hareket etmesi, kulüp yönetiminin itirazına ve bir miktar şaşkınlık yaşamasına neden oldu.