Joshua Zirkzee İtalya'ya dönebilir: Juventus forveti kiralamak istiyor

Torino ekibi Juventus, yaz transfer döneminde Manchester United forveti Joshua Zirkzee'yi kiralamak için görüşmeleri önemli ölçüde hızlandırdı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İngiliz kulübü, Hollandalı futbolcunun Serie A'ya dönme konusundaki kararlı isteğini dikkate alarak geçici transfer seçeneğini değerlendirmesine izin verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2001 doğumlu forvet, Premier Lig'de geçirdiği zorlu iki yılın ardından İtalya ligine dönmeyi çok istiyor. Bianconeri'ye katılmaya hazır olduğunu belirtti. Bu olası transfer, Torino ekibindeki hücum hattında yaşanması beklenen değişiklikler nedeniyle daha da önem kazanıyor.

Torino'da beklenen değişiklikler

Şu anda Torino kulübünün sportif direktörü Ricky Massara bu operasyonu bizzat yönetiyor ve sözleşmenin tüm incelikleri üzerinde çalışıyor. Massara'nın temel hedefi, kulübün mali istikrarını korurken satın alma zorunluluğu olmadan doğrudan bir kiralama anlaşması yapmak.

Juventus daha önce Paris Saint-Germain forveti Randal Kolo Muani'nin transferi için 38 milyon avro ve 12 milyon avro tutarında garanti bonus ödemesi konusunda anlaşmıştı. Bu nedenle kulübün yaz transfer dönemi bütçesi sınırlı ve kiralama seçeneği finansal planlarına tamamen uyuyor.

Takımın hücum hattındaki rekabet

Massara, Roma'daki görev dönemi sırasında da eski Bologna yıldızını kadrosuna katmak istemişti. Şimdi ise Torino ekibi için uygun olan bu fırsatı kaçırmamaya çalışıyor. Zirkzee saf bir santrfor olmasa da teknik becerisi ve uluslararası deneyiminin takımın hücumdaki seçeneklerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi Kanadalı forvet Jonathan David'in geleceğine de bağlı. David, Torino kulübünde kalmak ve geçen sezonki gibi zorlukların üstesinden gelmek istiyor. Buna rağmen Zirkzee'nin kiralık olarak gelme ihtimali, Kanadalı futbolcunun bir yıl sonra takımdan ayrılmayı düşünmesine neden olabilir.