12 eş, 102 çocuk: Ugandalı adam beklenmedik bir karar aldı

Uganda'nın 68 yaşındaki vatandaşı Musa Hasahya, büyük ailesiyle dünya kamuoyunun dikkatini çekti. 12 eşi, 102 çocuğu ve 560'tan fazla torunu var.

Ancak Musa, son yıllarda yaşam maliyetlerinin hızla artması nedeniyle ailesine bakmanın giderek zorlaştığını söylüyor. Gıda, giysi ve çocuklarının eğitimi için yapılan harcamalar ağırlaşınca, iki eşi bile maddi sıkıntılar nedeniyle onu terk etti.

Bu nedenle Ugandalı çiftçi, artık başka çocuk sahibi olmamaya karar verdiğini açıkladı. Eşlerinden doğum kontrol yöntemleri kullanmalarını istediğini de söyledi.

İlginç olan şu ki Musa Hasahya, tüm çocuklarını ve torunlarını yüzlerinden tanıyor. Ancak sayıları çok fazla olduğu için çoğunun ismini akılda tutmanın kolay olmadığını kabul ediyor.