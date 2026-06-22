Barcelona Forvet Arıyor: Benjamin Sesko ve Julian Alvarez Katalanların Radarında

·65·Spor
Barcelona Forvet Arıyor: Benjamin Sesko ve Julian Alvarez Katalanların Radarında

İspanyol kulübü Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir santrafor arayışını hızlandırdı. Takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'nin yerine uygun bir aday bulmak, Hansi Flick yönetimindeki teknik heyet için öncelikli görev haline geldi. Şu anda Katalanların ana hedefi Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Marca'nın paylaştığı bilgilere göre, Barcelona sportif direktörü Deco, Arjantinli forveti transfer listesinin en üst sırasına yerleştirdi. Ancak Atletico Madrid, ana golcüsünü ezeli rakibine satmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Madrid ekibinin 100 milyon euronun üzerindeki teklifleri bile reddetmiş olması, müzakerelerin oldukça zorlu geçtiğini gösteriyor.

Julian Alvarez, geçtiğimiz sezon Manchester City'den Atletico Madrid'e 75 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Başkent kulübü formasıyla 106 maça çıkarak 49 gol atmayı başardı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı (15 maçta 10 gol), Barcelona yönetiminde büyük ilgi uyandırdı. Ancak transfer bedeli ve kulüpler arası ilişkiler bu anlaşmaya engel olabilir.

Alternatif Seçenek: Benjamin Sesko

Julian Alvarez transferi gerçekleşmezse, Barcelona B planına geçecek. Goal.com'un haberine göre, bu listede Manchester United forveti Benjamin Sesko öncelikli sırada yer alıyor. Slovenyalı yetenek, 2025 yılında RB Leipzig'den 76,5 milyon euro karşılığında İngiltere'ye transfer olmuştu. İlk sezonunda "Kırmızı Şeytanlar" formasıyla 32 maçta 12 gol atmayı başardı.

Hansi Flick; Lamine Yamal, Raphinha ve Ferran Torres gibi yıldızlarla birlikte hücum hattını şekillendirebileceği çok yönlü bir forvet arıyor. Benjamin Sesko'nun fiziksel durumu ve teknik becerileriyle Alman teknik adamın taleplerine tam olarak uyduğu söyleniyor. Ayrıca Katalanlar, Borussia Dortmund forveti Serhou Guirassy ve Karl Etta Eyong adaylarını da değerlendiriyor.

Hansi Flick, verdiği son röportajda takımın hücumdaki sorunlarına değindi: "Takım oyununa hızla adapte olabilen ve düzenli gol atan bir forvete ihtiyacımız var. Net planlarımız var, şimdi transfer piyasasındaki durumu beklemeliyiz. Bu kolay olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız".

Barcelona yönetimi, mali zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele edebilecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Önümüzdeki haftalarda kulübün transfer politikası ve hangi forvetle sözleşme imzalanacağı netleşecek. Şimdilik Benjamin Sesko ve Julian Alvarez arasındaki seçim, kulübün mali imkanlarına ve Atletico Madrid'in nihai kararına bağlı kalmaya devam ediyor.

BarcelonaTransferBenjamin SeskoJulian AlvarezFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Wayne Rooney, Lamine Yamal'ın oyununa hayran kaldı: «Hareketleri beni gülümsetiyor»Wayne Rooney, Lamine Yamal'ın oyununa hayran kaldı: «Hareketleri beni gülümsetiyor»Bugün, 01:16De la Fuente bugünkü büyük galibiyet ve gelecek planları hakkında konuştuDe la Fuente bugünkü büyük galibiyet ve gelecek planları hakkında konuştuBugün, 01:08Okul Sırasından Dünya Kupası Sahnesine: Lamine Yamal'ın Gerçekleşen Sihirli Rüyası!Okul Sırasından Dünya Kupası Sahnesine: Lamine Yamal'ın Gerçekleşen Sihirli Rüyası!Bugün, 00:52Oyarsabal'ın şovu: Suudi Arabistan maçının en iyi oyuncusu seçildi!Oyarsabal'ın şovu: Suudi Arabistan maçının en iyi oyuncusu seçildi!Bugün, 00:45Jose Mourinho Real Madrid'de Devrim Başlattı: Takımın Transfer Politikası Tamamen DeğiştiJose Mourinho Real Madrid'de Devrim Başlattı: Takımın Transfer Politikası Tamamen DeğiştiBugün, 00:34Liverpool, Curtis Jones transferi için Inter'in teklifini reddettiLiverpool, Curtis Jones transferi için Inter'in teklifini reddettiDün, 23:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı