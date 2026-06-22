Barcelona Forvet Arıyor: Benjamin Sesko ve Julian Alvarez Katalanların Radarında

İspanyol kulübü Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir santrafor arayışını hızlandırdı. Takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'nin yerine uygun bir aday bulmak, Hansi Flick yönetimindeki teknik heyet için öncelikli görev haline geldi. Şu anda Katalanların ana hedefi Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Marca'nın paylaştığı bilgilere göre, Barcelona sportif direktörü Deco, Arjantinli forveti transfer listesinin en üst sırasına yerleştirdi. Ancak Atletico Madrid, ana golcüsünü ezeli rakibine satmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Madrid ekibinin 100 milyon euronun üzerindeki teklifleri bile reddetmiş olması, müzakerelerin oldukça zorlu geçtiğini gösteriyor.

Julian Alvarez, geçtiğimiz sezon Manchester City'den Atletico Madrid'e 75 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Başkent kulübü formasıyla 106 maça çıkarak 49 gol atmayı başardı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı (15 maçta 10 gol), Barcelona yönetiminde büyük ilgi uyandırdı. Ancak transfer bedeli ve kulüpler arası ilişkiler bu anlaşmaya engel olabilir.

Alternatif Seçenek: Benjamin Sesko

Julian Alvarez transferi gerçekleşmezse, Barcelona B planına geçecek. Goal.com'un haberine göre, bu listede Manchester United forveti Benjamin Sesko öncelikli sırada yer alıyor. Slovenyalı yetenek, 2025 yılında RB Leipzig'den 76,5 milyon euro karşılığında İngiltere'ye transfer olmuştu. İlk sezonunda "Kırmızı Şeytanlar" formasıyla 32 maçta 12 gol atmayı başardı.

Hansi Flick; Lamine Yamal, Raphinha ve Ferran Torres gibi yıldızlarla birlikte hücum hattını şekillendirebileceği çok yönlü bir forvet arıyor. Benjamin Sesko'nun fiziksel durumu ve teknik becerileriyle Alman teknik adamın taleplerine tam olarak uyduğu söyleniyor. Ayrıca Katalanlar, Borussia Dortmund forveti Serhou Guirassy ve Karl Etta Eyong adaylarını da değerlendiriyor.

Hansi Flick, verdiği son röportajda takımın hücumdaki sorunlarına değindi: "Takım oyununa hızla adapte olabilen ve düzenli gol atan bir forvete ihtiyacımız var. Net planlarımız var, şimdi transfer piyasasındaki durumu beklemeliyiz. Bu kolay olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız".

Barcelona yönetimi, mali zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele edebilecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Önümüzdeki haftalarda kulübün transfer politikası ve hangi forvetle sözleşme imzalanacağı netleşecek. Şimdilik Benjamin Sesko ve Julian Alvarez arasındaki seçim, kulübün mali imkanlarına ve Atletico Madrid'in nihai kararına bağlı kalmaya devam ediyor.