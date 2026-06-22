Kylian Mbappe takım arkadaşını savundu: Dembele "Ballon d'Or" sahibi ve temel silah

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe, Irak ile oynanacak maç öncesinde takım arkadaşı Ousmane Dembele'ye yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Real Madrid forveti, Senegal maçının ardından eleştirilerin odağı olan Dembele'nin sahadaki taktiksel önemini ve takım için ne kadar kritik olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre,

Mbappe basın toplantısında konuşurken, Dembele'nin oyununu derinlemesine analiz ettiğini belirtti. Birçok kişi ikinci yarının kahramanlarını övse de, maçın ilk bölümünde en iyi performansın Ousmane tarafından sergilendiğini söyledi. Goal.com'un haberine göre kaptan, takım arkadaşının yeteneklerinden şüphe edilmemesi çağrısında bulundu.

Taktik üstünlük ve "Ballon d'Or" övgüsü

"Maçı iki kez izledim. İlk yarıda hücum dörtlüsü arasında en iyisi Ousmane'di ve herkesten daha fazla öne çıktı. İkinci yarıda ben ve Michael Olise belirleyici rol oynamış olsak da, Dembele de buna katkı sağladı. Rakibi üzerine çekerek ilk gol için boş alan yarattı", diye açıkladı Mbappe.

Ayrıca Kylian Mbappe, takım arkadaşını (gençler arasında veya sembolik anlamda) bir "Ballon d'Or" sahibi olarak nitelendirerek, tüm takımın ona güvendiğini belirtti. PSG yıldızının yarınki maçtan itibaren yeniden en iyi formuna döneceğine ve turnuva boyunca Fransa için temel bir oyuncu olacağına inandığını ekledi.

Kaptanlık sorumluluğu ve yeni yetenekler

Milli takımdaki 100. maçına çıkmaya hazırlanan Mbappe, kaptanlık bandının getirdiği sorumluluktan da bahsetti. Ülkesinin tarihinde iz bırakmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu ve zaman zaman baskı hissettiğini gizlemedi. Ancak deneyimli forvet için ilk maçtaki duble henüz bir sınır anlamına gelmiyor.

Görüşme sırasında Mbappe, takımın yeni üyesi Michael Olise hakkında da sıcak sözler söyledi. Olise'nin her maçta beklenmedik durumlar yaratabilen özgün bir stile sahip bir futbolcu olduğunu belirtti. Fransa Milli Takımı'ndaki yetenek bolluğu nedeniyle, her maçta yeni kahramanların ortaya çıkabileceği kaydedildi.

Fransa Milli Takımı, turnuvanın grup aşamasındaki bir sonraki turda Irak ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, hem Mbappe'nin jübile maçı olması hem de Dembele'nin eleştirmenlere yanıt verme fırsatı yakalaması nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor.