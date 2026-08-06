Brezilyalı futbolcu Neymar maç sonrası hakaret içeren sözleriyle büyük tartışma çıkardı

·122·Dünya
Brezilyalı futbolcu Neymar maç sonrası hakaret içeren sözleriyle büyük tartışma çıkardı

"Santos"un Brezilya Kupası'nda "Remo" karşısında aldığı galibiyetin ardından Neymar'ın da dahil olduğu bir tartışma yaşandı. Takımı bir üst tura çıkmış olsa da maç sonrası futbolcunun rakiplere yönelik tavrı gündemin ana konusu oldu.

Neymar ikinci yarıda oyuna girerek Rony'nin galibiyet golünde asist yaptı. Maçın ardından soyunma odasına giderken "Remo" oyuncularına ve tribündeki taraftarlara yönelik sert ifadeler kullandı.

Görüntülerde Neymar'ın rakip takımın temsilcilerine "turnuvadan elendiniz" diye bağırdığı ve dans ettiği görülüyor. Bu hareketler tepkiye yol açarak koridordaki gerilimi artırdı.

Tartışmanın ardından "Remo" Başkanı Antonio Carlos Teixeira, Neymar'ı sert bir dille eleştirdi. Futbolcunun bu davranışının genç taraftarlara örnek olması gereken ünlü bir sporcuya yakışmadığını belirterek onu "serseri" olarak nitelendirdi.

NeymarSantosRemoRonyAntonio Carlos Teixeira
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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