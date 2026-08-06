Venesur yatırımcıları neden creator-investor’larla çalışıyor

Venesur fonları, geleceğin startup kurucularıyla finansal anlaşmalar yapmadan önce karşılıklı güven ortamı oluşturmak amacıyla tanınmış içerik üreticilerinin hizmetlerinden giderek daha fazla yararlanmaya başladı. Bu eğilim son dönemde internet dünyasında ve girişim sermayesi piyasasında belirgin biçimde hissediliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com’a göre bu alandaki değişimler, a16z’nin Erik Torenberg’e ait Turpentine podcast’ini ve OpenAI’nin TBPN projesini satın alması gibi büyük anlaşmalarda da kendini göstermişti. Bu adımların devamı olarak Lightspeed Venture Partners fonu da önemli bir insan kaynakları hamlesi yaptı.

Lightspeed’in yeni hamlesi

Lightspeed Venture Partners girişim sermayesi fonu, Instagram ve TikTok platformlarında geniş bir kitleye ve çok sayıda takipçiye sahip deneyimli seed yatırımcısı Kler Zo’yu ekibine kattı. Bu uzmanın temel görevi, gelecek vadeden projeleri bulmak ve fonun yeni programını pazarlama direktörü Josh Mashiz ile birlikte yürütmek olacak.

Kler Zo ve Josh Mashiz, TechCrunch’ın Equity podcast’ine konuk olarak bu konuyu ayrıntılı biçimde ele aldı. Söyleşi sırasında, “creator-investor” kavramının modern girişim sermayesi piyasasında gerçek ve sürdürülebilir bir işleve dönüşüp dönüşmediği ya da fonların hâlâ bu yaklaşımı test edip etmediği sorularına yanıt arandı.

Yeni eğilimin önemi

Uzmanlara göre genç girişimciler ve yenilikçiler, geleneksel girişim sermayesi fonları yerine kendilerine daha yakın, dijital ortamda tanınan ve sosyal medyada aktif kişilere daha fazla güveniyor. Bu nedenle girişim sermayesi şirketleri yalnızca sermaye sağlayan değil, aynı zamanda medya etkisine sahip kişileri de ekiplerine katmaya çalışıyor.

Bu eğilimin gelecekte startup’lar ile yatırımcılar arasındaki ilişkilerde köklü değişikliklere yol açması bekleniyor. Dijital ekonomi ve sosyal medya çağında kişisel marka ile kitleyle doğrudan iletişim kurma becerisi, iş dünyasında belirleyici faktörlerden biri hâline geliyor.