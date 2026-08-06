Teksas Eyaletinde Yeni Veri Merkezlerinin Şebekeye Bağlanması Geçici Olarak Durduruldu

ABD'nin Teksas eyalet hükümeti, yeni veri merkezlerinin genel elektrik şebekesine bağlanmasıyla ilgili başvuruların incelenmesini geçici olarak durdurdu. ixbt.com'un haberine göre bunun nedeni, sektör temsilcilerinin enerji sistemi tarihindeki rekor seviyeleri bile aşan devasa kapasite talepleri oldu. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Eyalet Valisi Greg Abbott, Kamu Hizmetleri Komisyonu'na ve ERCOT enerji sistemi operatörüne yeni izinler verilmeden önce mevcut tüm başvuruların titizlikle incelenmesi talimatını verdi. Şu anda sırada yaklaşık 1800 proje bulunuyor ve bunların yaklaşık yüzde 90'ını veri merkezleri oluşturuyor.

Rekor Düzeyde Enerji Kıtlığı Riski

ERCOT tahminlerine göre bu projeler toplamda 474 GW'a kadar kapasite talep edebilir. Bu rakamın, Teksas enerji sisteminin tüm tarihi boyunca kaydedilen en yüksek tüketim rekorundan bile önemli ölçüde yüksek olduğu belirtildi.

Yeni kurallar uyarınca geliştiriciler artık elektrik ve su tüketimi, soğutma sistemleri ve kendi üretim kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi sunmak zorunda. Ayrıca vergi teşvikleri, tesis sahipleri ve yerel topluluklar üzerindeki etkileri azaltmaya yönelik önlemler de titizlikle incelenecek.

İncelemenin Nedenleri ve Şebeke Kısıtlamaları

Denetimin sıkılaştırılmasının nedeni, analitik kuruluş tarafından 377 şirkete gönderilen bilgi taleplerine yalnızca 28 şirketin yanıt vermesi oldu. Yetkililer bunu gelecekteki yükü değerlendirmek için yetersiz buldu. Gereklilikleri karşılamayan projeler şebekeye bağlanma hakkını kaybedecek.

Buna rağmen kısıtlamalar tüm tesisler için geçerli değil. Özellikle ERCOT hizmet bölgesinin dışında bulunan veya genel şebekeye bağlanmayı gerektirmeyen kendi üretim kaynaklarına sahip sahalar bu uygulamanın dışında tutuldu.

Bu karar siyasi çevrelerde farklı tepkilere yol açtı. Bazıları kararı yumuşak bulurken, diğerleri gecikmiş bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak hızın kritik önem taşıdığı yapay zekâ altyapısı alanında bu incelemeler büyük projelerin devreye alınmasını önemli ölçüde yavaşlatabilir.