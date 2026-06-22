Mohamed Salah Mısır Milli Takımı'na Dünya Kupası'ndaki İlk Galibiyetini Getirdi

·5·Spor
Mohamed Salah Mısır Milli Takımı'na Dünya Kupası'ndaki İlk Galibiyetini Getirdi

Mısır Milli Takımı, Vancouver'da oynanan maçta Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası maçlarında galibiyete ulaştı. Bu tarihi sonucun baş mimarı Liverpool forveti Mohamed Salah oldu. Salah, sadece gol atmakla kalmayıp takım arkadaşlarına yaptığı asistlerle maçın kaderini belirledi. Goal.com haberine göre.

Karşılaşma Mısırlılar için beklenmedik bir zorlukla başladı. Maçın 15. dakikasında kornerden gelen topu Finn Surman kafa vuruşuyla ağlara göndererek Yeni Zelanda'yı öne geçirdi. Goal.com'un haberine göre, Mısır savunmasındaki boşluklar ve standart pozisyondaki hata "firavunları" zor durumda bıraktı.

İkinci yarıdaki kırılma noktası

İlk yarıda ritmini bulamayan Mısır Milli Takımı, devre arasından sonra tamamen farklı bir oyun sergiledi. 58. dakikada Mostafa Ziko skoru eşitleyerek takımına güven verdi. Kısa bir süre sonra sahneye Mohamed Salah çıktı. Ziko ile harika bir kombinasyon yapan Salah, geleneksel sol ayağıyla vurduğu sert şutla ağları sarsarak Mısır'ı öne geçirdi.

Maçın sonlarına doğru Mahmoud Trezeguet, Salah'ın hazırladığı topu rakip kaleye göndererek nihai skoru belirledi. Bu galibiyet Mısır'ı G Grubu'nda dört puanla liderliğe taşıdı. Hatırlatmak gerekirse, takım ilk turda Belçika ile berabere kalmıştı.

Maç sonrası Mohamed Salah düşüncelerini paylaştı: "Bu tüm futbolcular için büyük bir başarı. Harika bir galibiyet ve muhteşem bir atmosfer. Şimdi bizim için bir sonraki maç çok büyük önem taşıyor". Kaptan, takımının play-off aşamasına çıkma şansını yüksek gördü.

Bu galibiyet Mısır futbolu için gerçek bir dönüm noktası oldu. Yıllardır süren denemelerin ardından takım nihayet Dünya Kupası'nda üç puanı hanesine yazdırdı. Vancouver'daki stadyumu dolduran binlerce Mısırlı taraftar bu tarihi ana tanıklık etti.

Mohamed SalahMısırDünya KupasıFutbolLiverpool
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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