Parma, David Romero’yu kadrosuna katıyor

İtalya’nın Parma kulübü transfer piyasasında aktif çalışmalarını sürdürürken hücum hattını daha da güçlendirmeye çok yaklaştı. Sky Sport’un haberine göre ekip, Arjantin liginde forma giyen yetenekli forvet David Romero’yu kadrosuna katmak için yürütülen görüşmelerde son aşamaya geldi. Bu transferin gerçekleşmesi, kulüpteki diğer değişiklikleri, özellikle de Mateo Pellegrino’nun geleceğini de etkileyecek. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Parma yönetimi, El Bilal Touré’nin takıma katılmasının ardından hücum hattına bir genç ve gelecek vadeden oyuncu daha eklemeyi hedefliyor. Tigre’de forma giyen, 2003 doğumlu Arjantinli santrfor David Romero’nun transferi neredeyse tamamlandı. Oyuncunun kısa süre önce taraftarlara veda mesajı yayımlaması da İtalya’ya taşınmasının artık kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor.

Romero’nun istatistikleri ve Parma’nın planları

David Romero geride kalan sezonda kendini göstermeyi başardı. Arjantin Primera División ve Copa Sudamericana’da toplam 17 maçta forma giyen oyuncu, 10 gol attı ve 2 asist yaptı. İşte bu istikrarlı ve etkili performans Parma’nın dikkatini çekti. Kulüp, geleceğe yatırım olarak genç ve hazır durumdaki futbolcuyu kadrosuna katmaya karar verdi.

Ancak Romero’nun gelişi, kulübün diğer forveti Mateo Pellegrino’nun transfer piyasasındaki durumunu da doğrudan etkileyecek. 2001 doğumlu bir diğer Arjantinli forvet Pellegrino da hem İtalya’dan hem de yurt dışından çok sayıda kulübün ilgisini çekiyor. Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fiorentina ve Juventus özellikle öne çıkıyor.

Fiorentina ve Juventus’un ilgisi

Sky Sport’un aktardığına göre Fiorentina, Moise Kean için iyi bir teklif gelmesi hâlinde Pellegrino’yu transfer etme seçeneğini değerlendirmeye hazır. Floransa ekibi, hücum hattındaki rekabeti korumak için genç Arjantinliyi uygun bir aday olarak görüyor.

Öte yandan Juventus da Pellegrino’nun durumunu yakından takip ediyor. Ancak Torino ekibinin somut adımlar atmadan önce hücum hattındaki oyuncu fazlalığını azaltması gerekiyor. Şu anda Juventus’tan ayrılabilecek başlıca aday olarak Jonathan David gösteriliyor. Buna rağmen kulübe veya oyuncunun temsilcilerine henüz tatmin edici bir teklif ulaşmadı.

Torino devi futbolcularından birini satmayı başarırsa transfer piyasasında hemen harekete geçerek Pellegrino için yarışa katılabilir. Parma ise şimdilik tüm meseleleri mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışıyor. Kulüp, yeni sezon başlamadan önce teknik direktörün yönetiminde tamamen şekillenmiş bir hücum hattı oluşturmayı planlıyor ve David Romero’nun yakında sarı-lacivert formayı giymesi bekleniyor.