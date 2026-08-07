Barcelona, Fas'taki hazırlık maçını güvenlik gerekçesiyle iptal etti

İspanya'nın Barcelona kulübü, yeni sezon öncesinde planlanan kamp döneminde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Katalan ekibi, güvenlik ve sosyal-siyasi durumun kötüleşmesi nedeniyle Fas'ın Tangier kentinde IR Tangier'e karşı oynanması planlanan hazırlık maçını resmen iptal etti. Bu karar kulübün resmi internet sitesinde duyuruldu. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre İspanya şampiyonu, Ceuta bölgesindeki ağır göç krizi nedeniyle Fas'a gitmeme kararı aldı. Tarafların 15 Ağustos'ta karşı karşıya gelmesi gerekiyordu. Ancak bölgedeki karmaşık sosyal ve siyasi durum, kulüp yetkililerini bu maçı iptal etmeye zorladı. Son bilgilere göre on binlerce kişi Fas sınırından Ceuta'ya geçmeye çalışıyor.

Güvenlik önlemleri ve yaşanan kayıplar

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ceuta lideri Juan Jesús Vivas, enklavda 3.000 ila 5.000 arasında göçmenin kaldığını açıkladı. Vivas, deniz yoluyla sınırı geçmeye çalışırken 100 kişinin hayatını kaybettiği trajedi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. Bu trajik olaylar ve ortaya çıkan gerilim, futbol maçının da güvenli şekilde oynanabileceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Bu maçın iptal edilmesi, Hansi Flick yönetimindeki teknik ekibin planlarına ciddi bir darbe vurdu. Fas ziyareti, A takım oyuncularının maç kondisyonunu geliştirmesi ve takım ritmini yakalaması açısından önemli bir aşama olarak görülüyordu. Ancak bu, Barcelona'nın yaz takviminden çıkarılan ikinci büyük maç oldu.

Sezon öncesi planların aksaması

Barcelona şu anda gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, yaz dönemindeki hazırlık maçlarına CE Europa karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle başlamıştı. Ardından Birmingham City ile oynanan karşılaşma 2-2 sona ermiş, Katalan ekibi penaltı atışlarında elenmişti.

Fas'taki maçın iptali, daha önce Preston North End'e karşı planlanan karşılaşmanın da bozulmasının ardından geldi. Büyük Britanya'daki kamp kapsamında 3 Ağustos'ta İngiltere liginden bir takımla kapalı kapılar ardında maç oynanması gerekiyordu. Ancak İngiliz kulübünde yeterli sayıda A takım oyuncusu bulunmaması nedeniyle bu karşılaşma da iptal edilmişti.

İngiliz kulübü, kısıtlı kadrosuyla risk almak istemedi. Maçın iptal edilmesinin ardından Barcelona teknik ekibi, oluşan boşluğu doldurmak amacıyla kendi yedek oyuncuları arasında bir hazırlık karşılaşması düzenlemek zorunda kaldı.