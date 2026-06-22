Dünya Kupası'nda Sürpriz: Özbekistan İsmi ve Bayrağı Dondurmalarda

·64·Spor
Dünya Kupası'nda Sürpriz: Özbekistan İsmi ve Bayrağı Dondurmalarda

Dünya Kupası'nın düzenlendiği bölgelerde artık üzerinde Özbekistan isminin yer aldığı dondurmalar da satışa sunuluyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımı, 34 yıllık uzun bir bekleyişin ardından ilk maçına çıktı. Milli takımımız ilk maçında Kolombiya karşısında mücadele etti ve 3-1 mağlup oldu.

Buna rağmen, maçtan sonra dikkatler sadece skora değil, Özbekistan'a olan ilgiye de çekildi.

Özellikle tribündeki küçük taraftar Isfandiyor'nun duygusal anlarının sosyal medyada hızla yayılması, milli takımımıza olan ilgiyi daha da artırdı.

Ayrıca, Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkelerde Özbekistan bayrağı ve milli takım sembollerinin yer aldığı çeşitli ürünlerin ortaya çıktığına dair videolar da paylaşılıyor. Bunlar arasında dondurmaların da olması taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Bu durum, Özbekistan isminin uluslararası arenada giderek daha fazla anıldığının bir göstergesidir.

ÖzbekistanABDMeksikaKanadaKolombiya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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