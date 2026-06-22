Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu dünyanın en iyi futbolcuları olarak tanımladı

Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası öncesinde kişisel başarıları ve çağımızın en büyük futbolcuları hakkındaki soruları yanıtladı. Real Madrid forveti, kendisini henüz Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesine koymadığını belirterek, onları futbol dünyasının en parlak yıldızları olarak tanıdı. Goal.com'un haberine göre.

Mbappe, basın toplantısında gazeteciler tarafından sorulan kişisel rekorlar ve turnuvanın gol krallığı yarışı hakkındaki soruları geçiştirdi. Sözlerine göre, şu anki temel odak noktası bireysel sonuçlar değil, Fransa milli takımının başarılı bir katılım göstermesidir. Marca'nın haberine göre forvet, kendisini futbol elitinin bir parçası olarak göstermektense, onur konuklarına saygı göstermeyi tercih etti.

Kişisel rekorlar ve gelecek planları

"Messi ve Cristiano en iyi futbolcular, bu kesin bir gerçek. Ben ise sadece takımımın bir sonraki Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Geri kalan tüm konuşmalar sadece gazeteciler için bir tartışma konusudur", diye belirtti Kylian Mbappe. Ayrıca, Erling Haaland ile olan rekabetine de değinerek, şu an sadece sıradaki rakiplerini düşündüğünü ifade etti.

Fransız yıldız, uzun yıllara yayılan kariyeri hakkındaki tahminlere de açıklık getirdi. İdolleri gibi 40 yaşına kadar üst düzeyde futbol oynayacağına inanmıyor. Mbappe'ye göre, yaşlandığında takımda kalmasına izin verilmeyecek ve uzun vadeli planlar yapmak yerine bugünü yaşamayı tercih ediyor.

Dünya Kupaları tarihindeki en iyi golcü olma ihtimalinden bahsederken Mbappe, Lionel Messi'nin sürekli gol atma yeteneğini yüksek takdirle karşıladı. "Leo her zaman gol atıyor, ben ise onun gerisindeyim. Elbette gol atarak ona yaklaşmak mümkün, ancak benim için en önemlisi kupayı eve getirmek", diyor futbolcu.

Modern futbol ve taktik

Mbappe, görüşme sırasında modern futboldaki taktiksel değişikliklere de değindi. Ona göre, kazanan takımlar her zaman yeni trendleri belirler. Önce herkesin Barcelona gibi topa sahip olmaya dayalı stili, sonra Real Madrid deneyimini, şimdi ise PSG gibi agresif presi öğrendiğini vurguladı.

Buna rağmen forvet, uluslararası arenadaki futbolun kulüp düzeyindekinden temelden farklı olduğunu belirtti. Milli takımlar düzeyinde taktiksel yaklaşımların farklı olduğunu ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda galibiyet almak için sadece kulüp düzeyindeki stillere güvenilemeyeceğini ekledi.