Kapadze, Navbahor’daki sorunlar ve yeni transferler hakkında konuştu

·126·Spor
Kapadze, Navbahor’daki sorunlar ve yeni transferler hakkında konuştu

Özbekistan Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanan karşılaşmada Navbahor, sahasında Surkhon’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Namangan ekibinin teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak karşılaşma ve takımdaki son gelişmeler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör konuşmasına hayatını kaybeden taraftar için taziyelerini ileterek başladı; kadro rotasyonu, sakat futbolcuların durumu ve transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taraftar kulübünün eski başkanının vefatı ve maç hakkında

Temur Kapadze, maçın ardından kendisine ulaşan acı haber hakkında konuşarak takım adına taziyelerini iletti:

"Öncelikle az önce haberim oldu; Navbahor taraftarlarının eski başkanı Abdullah ağabey hayatını kaybetmiş. Takım adına taziyelerimizi iletiyoruz, mekânı cennet olsun. Kendisi en ateşli taraftarlarımızdan biriydi.

Maça gelince, karşılaşma oldukça zorlu geçti. Surkhon hiç kimseye kolay teslim olmuyor ve topla iyi oynuyor. Önceki maçta attığımız 5 golün ardından futbolcuların biraz rehavete kapılma ihtimali vardı; onları uyarmıştım. En önemlisi 3 puanı aldık ve taraftarlarımızı mutlu ettik."

İlk 11’de neden rotasyon yapılmıyor?

Son üç haftada ilk 11’in neredeyse değişmemesiyle ilgili soruya teknik direktör şu yanıtı verdi:

  • Oturmuş kadro: "Takım ritmini iyi buldu. Futbolcular birbirlerine uyum sağladığı için risk almadık.

  • Yorgunluk faktörü: Önceki maçın ardından bugün birçok futbolcuda yorgunluk görüldü. Hatalar ve endişe verici anlar yaşandı ancak bu futbolda doğal bir durum. Analiz yapmak için iyi bir maçtı."

Transferler ve Abdulla Abdullayev’in dönüşü

Teknik direktör kadroyu güçlendirme planı ve sakat lider futbolcuların durumu hakkında da konuştu:

Yeni futbolcular hakkında: "Kadroyu daha da güçlendirmek istiyorduk ancak bazı futbolcuların mevcut sözleşmelerinin bulunması nedeniyle durum zorlaştı. Yine de mevcut kadromuz önümüze koyulan hedefleri yerine getirebilecek kapasitede."

Abdulla Abdullayev ne zaman dönecek?: "Onu bekliyoruz, takımımıza büyük güç katacak. Milli takım formasıyla Portekiz’e karşı oynanan maçta sakatlanmıştı. Uzun bir süre geçti; şu anda bireysel çalışmalar yapıyor ve yavaş yavaş takıma katılacak."

«Namangan’daki atmosfer — bambaşka bir aura»

Kapadze, Taşkent’teki maçların ardından Namangan’a dönmenin takımı nasıl etkilediği hakkında duygulu ifadeler kullandı:

"Bu tamamen farklı bir atmosfer. Taraftarlarımızın önünde oynamak ve onların desteğini hissetmek futbolculara büyük bir güven ve moral veriyor. Bu kadar taraftarın gelmesi gerçek bir bayram. Navbahor taraftarları yalnızca galibiyetleri hak ediyor ve onları mutlu etmeye devam edeceğiz!"

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında tanıdıklarınızla paylaşın!

NavbahorTimur KapadzeSurkhonAbdulla Abdullayev
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Juventus, Inter'e Karşı Mağlup Oldu: Derby d'Italia ÖzetiJuventus, Inter'e Karşı Mağlup Oldu: Derby d'Italia ÖzetiBugün, 18:14Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybettiLionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybettiBugün, 17:58Mendes, Abdulmanap'ın mirasını değerlendirdi: “Tüm bir neslin önünü açtı”Mendes, Abdulmanap'ın mirasını değerlendirdi: “Tüm bir neslin önünü açtı”Bugün, 17:51Tottenham, Savinho transferi için Manchester City ile anlaşmaya yaklaşıyorTottenham, Savinho transferi için Manchester City ile anlaşmaya yaklaşıyorBugün, 17:35Chicharito, Harry Kane hakkında: «Rooney ve Gascoigne karışımı gibi»Chicharito, Harry Kane hakkında: «Rooney ve Gascoigne karışımı gibi»Bugün, 17:12Messi ailesinde büyük yas: Lionel'in babası Jorge Messi hayatını kaybettiMessi ailesinde büyük yas: Lionel'in babası Jorge Messi hayatını kaybettiBugün, 16:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)