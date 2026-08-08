Kapadze, Navbahor’daki sorunlar ve yeni transferler hakkında konuştu
Özbekistan Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanan karşılaşmada Navbahor, sahasında Surkhon’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Namangan ekibinin teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak karşılaşma ve takımdaki son gelişmeler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör konuşmasına hayatını kaybeden taraftar için taziyelerini ileterek başladı; kadro rotasyonu, sakat futbolcuların durumu ve transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Taraftar kulübünün eski başkanının vefatı ve maç hakkında
Temur Kapadze, maçın ardından kendisine ulaşan acı haber hakkında konuşarak takım adına taziyelerini iletti:
"Öncelikle az önce haberim oldu; Navbahor taraftarlarının eski başkanı Abdullah ağabey hayatını kaybetmiş. Takım adına taziyelerimizi iletiyoruz, mekânı cennet olsun. Kendisi en ateşli taraftarlarımızdan biriydi.
Maça gelince, karşılaşma oldukça zorlu geçti. Surkhon hiç kimseye kolay teslim olmuyor ve topla iyi oynuyor. Önceki maçta attığımız 5 golün ardından futbolcuların biraz rehavete kapılma ihtimali vardı; onları uyarmıştım. En önemlisi 3 puanı aldık ve taraftarlarımızı mutlu ettik."
İlk 11’de neden rotasyon yapılmıyor?
Son üç haftada ilk 11’in neredeyse değişmemesiyle ilgili soruya teknik direktör şu yanıtı verdi:
Oturmuş kadro: "Takım ritmini iyi buldu. Futbolcular birbirlerine uyum sağladığı için risk almadık.
Yorgunluk faktörü: Önceki maçın ardından bugün birçok futbolcuda yorgunluk görüldü. Hatalar ve endişe verici anlar yaşandı ancak bu futbolda doğal bir durum. Analiz yapmak için iyi bir maçtı."
Transferler ve Abdulla Abdullayev’in dönüşü
Teknik direktör kadroyu güçlendirme planı ve sakat lider futbolcuların durumu hakkında da konuştu:
Yeni futbolcular hakkında: "Kadroyu daha da güçlendirmek istiyorduk ancak bazı futbolcuların mevcut sözleşmelerinin bulunması nedeniyle durum zorlaştı. Yine de mevcut kadromuz önümüze koyulan hedefleri yerine getirebilecek kapasitede."
Abdulla Abdullayev ne zaman dönecek?: "Onu bekliyoruz, takımımıza büyük güç katacak. Milli takım formasıyla Portekiz’e karşı oynanan maçta sakatlanmıştı. Uzun bir süre geçti; şu anda bireysel çalışmalar yapıyor ve yavaş yavaş takıma katılacak."
«Namangan’daki atmosfer — bambaşka bir aura»
Kapadze, Taşkent’teki maçların ardından Namangan’a dönmenin takımı nasıl etkilediği hakkında duygulu ifadeler kullandı:
"Bu tamamen farklı bir atmosfer. Taraftarlarımızın önünde oynamak ve onların desteğini hissetmek futbolculara büyük bir güven ve moral veriyor. Bu kadar taraftarın gelmesi gerçek bir bayram. Navbahor taraftarları yalnızca galibiyetleri hak ediyor ve onları mutlu etmeye devam edeceğiz!"
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında tanıdıklarınızla paylaşın!
…