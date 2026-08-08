Kapadze, Navbahor’daki sorunlar ve yeni transferler hakkında konuştu

Özbekistan Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanan karşılaşmada Navbahor, sahasında Surkhon’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Namangan ekibinin teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak karşılaşma ve takımdaki son gelişmeler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör konuşmasına hayatını kaybeden taraftar için taziyelerini ileterek başladı; kadro rotasyonu, sakat futbolcuların durumu ve transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Temur Kapadze, maçın ardından kendisine ulaşan acı haber hakkında konuşarak takım adına taziyelerini iletti:

Maça gelince, karşılaşma oldukça zorlu geçti. Surkhon hiç kimseye kolay teslim olmuyor ve topla iyi oynuyor. Önceki maçta attığımız 5 golün ardından futbolcuların biraz rehavete kapılma ihtimali vardı; onları uyarmıştım. En önemlisi 3 puanı aldık ve taraftarlarımızı mutlu ettik."

"Öncelikle az önce haberim oldu; Navbahor taraftarlarının eski başkanı Abdullah ağabey hayatını kaybetmiş. Takım adına taziyelerimizi iletiyoruz, mekânı cennet olsun. Kendisi en ateşli taraftarlarımızdan biriydi.

Son üç haftada ilk 11’in neredeyse değişmemesiyle ilgili soruya teknik direktör şu yanıtı verdi:

Yorgunluk faktörü: Önceki maçın ardından bugün birçok futbolcuda yorgunluk görüldü. Hatalar ve endişe verici anlar yaşandı ancak bu futbolda doğal bir durum. Analiz yapmak için iyi bir maçtı."

Teknik direktör kadroyu güçlendirme planı ve sakat lider futbolcuların durumu hakkında da konuştu:

Yeni futbolcular hakkında: "Kadroyu daha da güçlendirmek istiyorduk ancak bazı futbolcuların mevcut sözleşmelerinin bulunması nedeniyle durum zorlaştı. Yine de mevcut kadromuz önümüze koyulan hedefleri yerine getirebilecek kapasitede."

Abdulla Abdullayev ne zaman dönecek?: "Onu bekliyoruz, takımımıza büyük güç katacak. Milli takım formasıyla Portekiz’e karşı oynanan maçta sakatlanmıştı. Uzun bir süre geçti; şu anda bireysel çalışmalar yapıyor ve yavaş yavaş takıma katılacak."