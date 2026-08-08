Vadim Abramov: “VAR hatası ve yorgunluk nedeniyle Lokomotiv’e yenildik”
Özbekistan Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanan Lokomotiv — Dinamo (2:1) maçının ardından Semerkant ekibinin teknik direktörü Vadim Abramov basın toplantısına katıldı. Deneyimli teknik adam, doğrudan ve açık bir iletişimle mağlubiyetin nedenleri, VAR kararları, transferler ve takımdaki mali durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.
«Isınma çalışmaları sırasında takımın maça hazır olmadığı görüldü»
Vadim Abramov mağlubiyetin hak edilmiş olduğunu gizlemedi ve futbolcuların fiziksel yorgunluk seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı:
"Hak edilmiş bir mağlubiyet oldu. Ne yazık ki daha ilk yarıda gücümüzün yetmediği hissedildi. Bunu ısınma çalışmaları sırasında bile görmek mümkündü; takımın bu maça tamamen hazır olmadığı belliydi.
Kalecinin hatası sayesinde öne geçtik. Ancak daha sonra kendi çok basit ve pozisyonel hatalarımız nedeniyle iki gol yedik. Yorgunluk ve konsantrasyon kaybı etkisini gösterdi. Lokomotiv’i galibiyetinden dolayı kutluyorum; rakibimizin toparlanmak için bize kıyasla iki gün daha fazla zamanı vardı."
VAR hakkında: “Bazen yardımcı olur, bazen aleyhinize işler”
İptal edilen gol ve tartışmalı pozisyonlar hakkında konuşan Abramov, hakem kararlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi:
"İkinci yarıda gol attık ancak iptal edildi. Önce kaleciye yönelik bir faul olup olmadığını incelediler, ardından bunun olmadığını söyleyip topun ele çarptığını tespit ettiler. Ancak 83. dakikada Lokomotiv savunmacısı tehlikeli atağımızı eliyle kesti ve VAR bunu görmedi. Futbolda böyle durumlar yaşanabiliyor; VAR bazen yardımcı olur, bazen aleyhinize işler."
Borçlar, transfer dönemi ve Pahtakor ile anlaşma
Semerkant kulübündeki son gelişmeler hakkında teknik direktör önemli ayrıntıları açıkladı:
Maaşlar ve borçlar: "Yönetimimize teşekkür ederim; futbolculara olan borçların büyük bölümü ödendi. Küçük miktarda borç kaldı, onlar da kısa süre içinde çözülecek. FIFA yaptırımları riski bulunmuyor; yabancı futbolcularla ilgili tüm konularda anlaşmaya vardık."
Rustam Turdimurodov’un transferi: "Pahtakor ile anlaşmaya vardık. Artık her şey futbolcunun kendi kararına bağlı; Semerkant’a gelmek isteyip istemediğine kendisi karar verecek."
Hücumdaki eksik: "Transfer tescil döneminin kapanmasına üç gün kaldı. Hojimirzayev ve Amonov’un sakatlıkları, ayrıca genç milli takıma yapılan çağrılar nedeniyle hücum hattımızda kadro sıkıntısı yaşanabilir. Bu nedenle kadromuzu güçlendirmek için çalışıyoruz."
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