Vadim Abramov: “VAR hatası ve yorgunluk nedeniyle Lokomotiv’e yenildik”

Özbekistan Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanan Lokomotiv — Dinamo (2:1) maçının ardından Semerkant ekibinin teknik direktörü Vadim Abramov basın toplantısına katıldı. Deneyimli teknik adam, doğrudan ve açık bir iletişimle mağlubiyetin nedenleri, VAR kararları, transferler ve takımdaki mali durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vadim Abramov mağlubiyetin hak edilmiş olduğunu gizlemedi ve futbolcuların fiziksel yorgunluk seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı:

"Hak edilmiş bir mağlubiyet oldu. Ne yazık ki daha ilk yarıda gücümüzün yetmediği hissedildi. Bunu ısınma çalışmaları sırasında bile görmek mümkündü; takımın bu maça tamamen hazır olmadığı belliydi.

Kalecinin hatası sayesinde öne geçtik. Ancak daha sonra kendi çok basit ve pozisyonel hatalarımız nedeniyle iki gol yedik. Yorgunluk ve konsantrasyon kaybı etkisini gösterdi. Lokomotiv’i galibiyetinden dolayı kutluyorum; rakibimizin toparlanmak için bize kıyasla iki gün daha fazla zamanı vardı."