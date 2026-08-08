Whittaker, Guskov’u gözüne kestirdi: Yeni maç yakın mı?

UFC’nin yarı ağır sıklet bölümünde Bogdan Guskov için bir başka büyük maç seçeneği ortaya çıktı. Eski orta sıklet şampiyonu Robert Whittaker, sıradaki rakipleri hakkında konuşurken Özbekistanlı dövüşçüyü de ilgi çekici isimler arasına ekledi.

Avustralyalı yıldız, yeni sıkletinde küçük adımlarla ilerlemek istemiyor. Listesinde Magomed Ankalaev, Jan Blachowicz ve Bogdan Guskov gibi yarı ağır sıkletin tanınmış dövüşçüleri bulunuyor.

Whittaker, Guskov hakkında ne söyledi?

Robert Whittaker, Believe You Me podcast’inde yarı ağır sıklette kimlerle oktagona çıkmak istediği hakkında konuştu.

“Ankalaev’le dövüşmeyi gerçekten çok isterdim. Jan az önce yenildi ama onunla da dövüşmek isterim. Bogdan da harika bir seçenek olurdu. Genel olarak yukarıda adı geçen dövüşçülerden herhangi biriyle karşılaşmaya hazırım.”

Bununla birlikte Avustralyalı dövüşçü, Paulo Costa ile rövanşı öncelikli bir seçenek olarak görmediğini belirtti. Nedeni basit: Whittaker onu 2024’te orta sıklette zaten mağlup etti ve şimdi yeni rakiplerle mücadele etmek istiyor.

Whittaker artık yarı ağır sıklette

Burada önemli bir ayrıntı var: Robert Whittaker artık orta sıklette değil.

35 yaşındaki Avustralyalı, 2026’da yarı ağır sıklete yükseldi. UFC verilerine göre 11 Temmuz’da UFC 329 etkinliğinde yeni sıkletindeki ilk maçına çıktı ve Nikita Krylov’u üçüncü raundun 1:01’inde teknik nakavtla mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından UFC’nin resmî profili Whittaker’ı yarı ağır sıklet sıralamasında 12. sırada gösteriyor.

Dolayısıyla Guskov’la olası bir maç, sıklet açısından da tamamen gerçekçi bir seçenek haline geliyor.

Guskov, Ankalaev’e karşı beş raund mücadele etti

Bogdan Guskov ise kısa süre önce kariyerinin en büyük maçlarından birine çıktı.

Özbekistan temsilcisi, 25 Temmuz’da Abu Dabi’de Magomed Ankalaev’e karşı UFC Fight Night etkinliğinin ana maçında oktagona çıktı. Guskov’un başlangıçta başka bir rakiple dövüşmesi planlanıyordu ancak Khalil Rountree’nin sakatlığı nedeniyle Ankalaev karşılaşmasını kısa sürede kabul etti.

Maç beşinci raunda kadar sürdü. Ankalaev, 2:41’de teknik nakavtla galip geldi.

Yenilgiye rağmen Guskov’un, sıkletin bir numaralı adayı karşısında kısa hazırlık süresiyle beşinci raunda kadar dayanması UFC’deki konumunu ciddi biçimde geriletmedi.

Guskov, Whittaker için neden ilgi çekici bir rakip?

Bu eşleşme stiller açısından da dikkat çekici.

Whittaker hızlı hareketleri, mesafe kontrolü ve kombinasyonlarıyla tanınıyor. Guskov ise maçı tek bir darbeyle değiştirebilecek güçlü bir nakavtçı.

UFC, Ankalaev’le maçının duyurulduğu sırada Guskov’un profesyonel kariyerindeki 18 galibiyetin tamamını erken bitirdiğini, bunların 13’ünün ilk raundda geldiğini belirtmişti.

Bu nedenle teorik olarak senaryo oldukça ilgi çekici: Whittaker’ın hızı ve deneyimi, Guskov’un nakavt gücüne karşı.

Maç gerçekleşebilir mi?

Şu ana kadar UFC, Whittaker-Guskov maçıyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı.

Ayrıca Avustralyalı dövüşçünün ilk tercihinin Magomed Ankalaev olduğu görülüyor. Jan Blachowicz ve Guskov’u da seçenek olarak gösterdi. Whittaker yalnızca takım arkadaşları Carlos Ulberg ve Navajo Stirling’le dövüşmeyeceğini açıkça söyledi.

Ancak durum hızla değişebilir. Whittaker yarı ağır sıklette yeni bir isim, Guskov ise sıralamadaki tehlikeli nakavtçılardan biri. UFC onları karşı karşıya getirirse kazanan, sıkletin üst sıralarına doğru ciddi bir adım atabilir.

Guskov için Ankalaev’in ardından eski bir UFC şampiyonuyla karşılaşmak bir başka büyük fırsat olurdu. Whittaker içinse kendisinden doğal olarak daha iri ve yumrukları son derece tehlikeli bir rakibe karşı yeni bir sınav anlamına gelir.

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