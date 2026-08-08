McGregor sansasyon bekliyor: Makhachev karşısında tahminde bulundu

UFC'nin yarı orta sıklet bölümündeki yılın en büyük maçlarından biri yaklaşıyor. Mevcut şampiyon Islam Makhachev, 23 yaşındaki değil, 28 yaşındaki İrlandalı Ian Machado Garry karşısında kemerini savunacak. Conor McGregor da bu mücadele öncesinde tercihini yaptı.

İrlandalı MMA yıldızı, vatandaşı Garry'nin şansına inanıyor. McGregor, Garry'yi «gerçek bir canavar» olarak nitelendirerek onun Makhachev'i yenip UFC şampiyonu olabileceğini söyledi.

McGregor tercihini gizlemedi

Conor McGregor, Ian Machado Garry'nin kariyerindeki en zorlu sınav öncesinde ona açıkça destek verdi.

«Garry gerçek bir canavar. Makhachev'i yenerek UFC şampiyonu olacağına inanıyorum», diye yazdı McGregor.

Bu tahmin tesadüf değil. Garry, kariyerinin başından beri McGregor'un izinden gitmek istediğini gizlemedi. UFC'nin resmî profilinde de Conor'un yükselişinin kendisine MMA ile ciddi şekilde ilgilenme konusunda ilham verdiğini söyledi. İrlandalı dövüşçünün profesyonel derecesi şu anda 17 galibiyet ve 1 mağlubiyetten oluşuyor.

Garry, Makhachev'e ne gibi sorunlar çıkarabilir?

Ian Machado Garry'nin başlıca silahları; boyunu ve kol mesafesini kullanması, mesafeyi kontrol etmesi ve hareketli vuruş tekniği.

Kendisi de Makhachev karşılaşması öncesinde özellikle bu yönlerini öne çıkardı. İrlandalı dövüşçü, rakibinin daha önce bu kadar uzun ve hareketli bir rakiple karşılaşmadığını belirterek güreşte bile şampiyonla mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

Garry, son maçlarında Belal Muhammad ve Carlos Prates'i mağlup etti. UFC'deki 11 maçından yalnızca birini kaybeden Garry, bu seri sayesinde şampiyonluk maçına çıktı.

Makhachev ise farklı bir plan hazırladı

Ancak mevcut şampiyon da Garry'nin stilini iyi analiz etmiş durumda.

Makhachev'e göre İrlandalı dövüşçü mesafeyi korumaya ve sürekli hareket etmeye çalışıyor. Bu nedenle şampiyon, rakibine baskı kurmayı, onu kafese sürmeyi, yere almayı ve fiziksel olarak yıpratmayı planlıyor.

Makhachev, maçı üç raunt içinde bitirmek istediğini de belirtti. Planı, Garry'nin serbestçe hareket etmesine izin vermemek ve mücadeleyi güçlü olduğu güreş alanına taşımak.

UFC 330 ne zaman düzenlenecek?

Makhachev-Garry maçı, UFC 330 etkinliğinin ana karşılaşması olacak. UFC'nin resmî bilgilerine göre etkinlik, 15 Ağustos'ta ABD'nin Philadelphia kentindeki Xfinity Mobile Arena'da düzenlenecek. Özbekistan saatine göre ana kart 16 Ağustos'a denk geliyor.

Bu, Makhachev'in yarı orta sıklet şampiyonluk kemerini ilk kez savunması olacak. Garry ise kariyerinde ilk kez UFC şampiyonluğu için oktagona çıkacak.

McGregor'un tahmini gerçekleşecek mi?

Kâğıt üzerinde favori Makhachev. Güreşi, yer kontrolü ve büyük maçlardaki deneyimi Garry için büyük bir sorun yaratabilir.

Ancak İrlandalı dövüşçünün mesafe kontrolü, hızı ve alışılmadık hareketleri maçın senaryosunu değiştirebilir. McGregor'un da özellikle bu özelliklere güvendiği görülüyor.

16 Ağustos'ta tüm soruların yanıtını oktagonun kendisi verecek: Makhachev bir kez daha şampiyon olduğunu kanıtlayacak mı, yoksa McGregor'un beklediği İrlanda sansasyonu mu yaşanacak?

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