Fayzullayev'den 2 tarihi rekor ve eski takım arkadaşının "şakası"...

·80·Spor
Fayzullayev'den 2 tarihi rekor ve eski takım arkadaşının "şakası"...

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Özbekistan milli takımının Kolombiya karşısında oynadığı ilk tur maçı, Özbek futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bu tarihi mücadelenin başkahramanlarından biri olarak 22 yaşındaki hücum oyuncusu Abbosbek Fayzullayev öne çıkıyor.

Rakip kaleye gol atan Fayzullayev, tek seferde iki büyük başarıya imza atarak adını tarihe yazdırdı.

Birincisi, Abbosbek Fayzullayev, Dünya Kupası finallerinde gol atan ilk Özbek futbolcusu oldu.

İkincisi, Abbos kendine has bir dünya rekoru kırdı. 167 cm boyundaki futbolcu, 21. yüzyılda Dünya Kupası tarihinde kafa golü atan en kısa boylu golcü olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi gol ve rekorların ardından, Rusya'nın CSKA kulübü savunmacısı ve Abbosbek'in eski takım arkadaşı Matvey Lukin, onunla olan iletişimi hakkında konuştu.

Matvey Lukin, Rusya'da da Fayzullayev'i aktif olarak desteklediklerini ve başarısından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

"Bu, Özbekistan milli takımının Dünya Kupaları'ndaki ilk golü. Maçtan sonra onunla yazıştık; bana çok memnun ve mutlu olduğu bir video gönderdi", dedi Lukin.

Rus futbolcu, eski takım arkadaşına gelecek maçlar öncesinde dostane bir tavsiye ve şakacı bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Savunmacı, "Ona önünde hala önemli maçlar olduğunu ve dikkatini kaybetmemesi gerektiğini söyledim. Aksi takdirde kendinden geçersin diye şaka yaptım", diye ekledi.

Bununla birlikte Matvey Lukin, Abbosbek'in insani özelliklerini yüksek şekilde değerlendirerek, onun çok çalışkan olduğunu ve "yıldız hastalığı" gibi durumlardan oldukça uzak olduğunu vurguladı.

Abbosbek FayzullayevMatvey LukinCSKA MoskovaÖzbekistanKolombiya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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