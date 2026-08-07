SpaceX ve Tesla dünyanın en büyük Terafab çip fabrikasını kuruyor

·55·Teknoloji
SpaceX ve Tesla dünyanın en büyük Terafab çip fabrikasını kuruyor

Elon Musk’a ait SpaceX ve Tesla şirketleri, ABD’nin Texas eyaletindeki Grimes County’de «Terafab» adlı yeni bir yarı iletken kompleksini faaliyete geçireceklerini duyurdu. Projenin dünyanın en büyük çip üretim fabrikası olması bekleniyor ve teknoloji dünyasında köklü bir dönüşüm yaratabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre, yaklaşık 9,3 milyon metrekarelik (yaklaşık 1300 futbol sahasına eşdeğer) alana kurulacak kompleks, yarı iletken üretiminin tüm aşamalarını kapsayacak. Mantık çipleri ve bellek türlerinden paketleme ile son test süreçlerine kadar her işlem tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Dikey entegrasyon, yeni işlemcilerin geliştirilmesi ve pazara sunulması için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltacak.

Geleceğin teknolojileri için özel işlemciler

Yeni tesisin ana ürünü, yapay zekâ hesaplamaları ve çıkarım görevleri için tasarlanmış özel işlemciler olacak. Bu çiplerin Tesla’nın Optimus insansı robotlarında, Cybercab otonom taksilerinde ve SpaceX’in uzay veri merkezlerindeki yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerinde kullanılması planlanıyor.

Şirketlerin hesaplamalarına göre, önümüzdeki yıllarda toplam bilgi işlem güçlerine yönelik ihtiyaçları 1 TVt’yi aşacak. Bu rakam, mevcut küresel yarı iletken pazarındaki arzın oldukça üzerinde. SpaceX ve Tesla mevcut tedarikçilerle iş birliğini sürdüreceğini belirtse de sektörün gelecekteki talebi tamamen karşılayamayacağını dikkate alarak kendi üretim altyapılarını kurmaya karar verdi.

Finansman ve sosyoekonomik etki

Projenin ilk aşaması yaklaşık 16,8 milyar dolarlık yatırım gerektirecek. Yeni tesiste en az 3000 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor; çalışanların önemli bir bölümü Grimes County ve komşu ilçelerde yaşayanlar arasından seçilecek. Şirketler ayrıca uzman yetiştirmek için yerel kolejler ve eğitim kurumlarıyla yakın iş birliği yapmayı planlıyor.

SpaceX’in verilerine göre şirketin Texas’taki faaliyetleri şimdiden 56 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam sağladı. 2024’ten bu yana bölgeye 28 milyar dolardan fazla ekonomik katkı sundu.

Çevresel yaklaşım ve su kaynakları

Kompleksin inşasında çevre konularına özel önem veriliyor. Özellikle tesis, yerel yer altı kaynakları yerine Gibbons Creek rezervuarındaki suyu kullanacak. Tesis sahasında kendi arıtma tesisleri kurulacak, suyun yeniden kullanım sistemleri devreye alınacak ve endüstriyel atıklarla kimyasallar sıkı çevre standartlarına uygun şekilde yönetilecek.

TeslaSpaceXTerafabÇipTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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