İspanya — Suudi Arabistan 4:0 (Golleri izleyin)
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Dünya Kupası'nda 2. tur mücadeleleri devam ediyor.
N Grubu'nda İspanya (4), Suudi Arabistan (1) kalesine 4 cevapsız gol gönderdi. Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atarken, Oyarzabal bir duble ve bir asist yaptı.
DK-2026. N Grubu. 2. Tur
İspanya — Suudi Arabistan 4:0
21 Haziran. Atlanta
Goller: Yamal (10), Oyarzabal (21, 24), At Tambakti (49, kontragol).
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