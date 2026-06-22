Gianluca Mancini: «Dünya Kupası'nı izlediğimde modum düşüyor»

·2·Spor
Gianluca Mancini: «Dünya Kupası'nı izlediğimde modum düşüyor»

Roma ve İtalya milli takım savunmacısı Gianluca Mancini, 2026 Dünya Kupası maçlarını neredeyse hiç izlemediğini itiraf etti. Futbolcunun sözlerine göre, İtalya'nın bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında kalması onu derinden etkiledi.

Derbyderbyderby.it yayın organının haberine göre Mancini, Dünya Kupası maçlarını izlemenin onda ağır duygular uyandırdığını söyledi. Bu nedenle futbolcu, maçların tamamını izlemek yerine sadece gol özetlerini takip etmekle yetiniyor.

«Dünya Kupası maçlarını izlemiyorum çünkü anında modum düşüyor. Sadece gol özetlerini izliyorum. Orada oynamayı çok istiyorum», dedi İtalyan savunmacı.

Mancini'nin bu sözleri, İtalya futbol kamuoyundaki genel karamsarlığı da yansıtıyor. Zira dört kez dünya şampiyonu olan «skuadra azzurra», futbolun en büyük sahnesinde bir kez daha yer alamıyor.

İtalya milli takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinin belirleyici play-off maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelmişti. Gergin ve dramatik mücadele penaltı atışlarına kadar uzandı. Rakip, penaltılarda daha isabetli davranarak Dünya Kupası biletini kaptı.

Böylece İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı. Takım daha önce 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'na da katılım hakkı kazanamamıştı.

Bu sonuç; zengin futbol tarihi, güçlü ligi ve milyonlarca taraftarı olan İtalya gibi bir ülke için çok ağır bir darbe oldu. Gianluca Mancini ise Dünya Kupası'nı dışarıdan izlemek yerine, gelecekte milli takımla bu turnuvada yer alma hayalini gizlemedi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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