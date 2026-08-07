City yıldızı Premier Lig'deki başka bir kulübe gidiyor: 70 milyon avroluk transfer

İngiltere Premier Lig'de sürpriz ve ses getirecek bir transfer gerçekleşebilir. «Manchester City»nin 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in kariyerine «Nottingham Forest»ta devam etmesi bekleniyor.

Bu haberi, güvenilir TEAMtalk yayını kaynaklarına dayandırarak duyurdu.

«Nottingham»ın ana hedefi ve 70 milyon avroluk bedel

Kaynağın aktardığı bilgilere göre «Nottingham Forest» yönetimi ve teknik heyeti, orta sahayı güçlendirmek için Hollandalı oyuncuyu bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

«Manchester City» yönetimi de bu anlaşmaya karşı değil ve Tijjani Reijnders için 70 milyon avro civarındaki teklifleri değerlendirmeye tamamen hazır olduğunu belirtti.

Reijnders'in «City»deki istatistikleri

Hatırlanacağı üzere «Citizens», Hollandalı futbolcuyu geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalya'nın «Milan» kulübünden 55 milyon avro karşılığında transfer etmişti.

Reijnders, geçen süre boyunca «Manchester Cityformasıyla tüm kulvarlarda şu istatistikleri kaydetti:

Maç sayısı: 28 karşılaşma

Atılan goller: 5

Asistler: 2

«Nottingham Forest» 70 milyon avroluk teklifi resmileştirirse Manchester ekibi bu transferden önemli bir finansal kazanç elde edebilir.

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