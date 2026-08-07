Rodri transferi Barcelona orta sahasında beklenmedik bir durum yarattı

İspanya Milli Takımı ve Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin etrafındaki durum transfer piyasasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Spor basınının haberine göre futbolcunun olası transferi, Katalan kulübünün iç planlarını kökten değiştirebilir ve takımın liderlerinden biri için ciddi sorunlar yaratabilir. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Sadece birkaç gün önce başantrenör Hansi Flick, bu bölgeyi güçlendirmenin öncelikli bir görev olmadığını kesin bir dille vurgulamıştı. Ancak yönetim, Rodri'nin gelişini stratejik açıdan önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Kulübü bu karara iten iki temel neden bulunuyor. Bunlardan biri Marc Casadó'nun yakında takımdan ayrılmasının beklenmesi, diğeri ise Frenkie de Jong'un dizinden sakatlanması.

Frenkie de Jong için ortaya çıkan tehlike

Habere göre Rodri transferinden en büyük darbeyi alabilecek futbolcu Frenkie de Jong. Kısa ve orta vadede Hollandalı orta saha oyuncusu, ilk 11'deki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. De Jong'un Katalan kulübündeki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kulübün yeni sezon öncesi planları, De Jong'un tesislere döner dönmez değişti. Orta saha oyuncusu, tatil sırasında yaşadığı diz sakatlığıyla kulübün merkezine geldi. Bu durum Barcelona yönetiminde, özellikle de başantrenör Hansi Flick'te ciddi bir öfkeye yol açtı.

Teknik heyet, futbolcunun sezonun sonundaki kritik maçlarda sakatlığına rağmen nasıl forma giyebildiğini anlayamadı. Yönetimin tepkisi yalnızca futbolcunun kendisine değil, Hollanda Milli Takımı'nın sağlık ekibine de yöneldi. Bunun sonucunda kulüp, en önemli ön libero oyuncusundan mahrum kaldı ve beklenmedik bir sorunla karşı karşıya geldi.

Rodri'nin gelişi ise bu boşluğu doldurmayı ve takımın merkezindeki rekabeti daha da artırmayı amaçlayan bir adım olarak görülüyor. Ancak bu durumun mevcut futbolcuların kaderini nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.